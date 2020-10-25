Как живет Ирина Круг после закрытия громкого дела и развода с третьим мужем

Ирина Круг хотела расстаться с третьим мужем еще в 2017 году. Но тогда певице удалось наладить отношения с супругом, и развод не состоялся.

Как выяснилось, брак артистки все же приказал долго жить. «Я сейчас официально свободна. У нас к этому давно шло. Теперь каждый живет своей жизнью. Мне сейчас прекрасно», — сказала исполнительница русского шансона в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Певица осталась в дружеских отношениях с бывшим мужем, ведь у них растет семилетний сын Андрей. «Сергей помогает. Он никогда меня не бросит, все отдаст за меня. Мы просто очень разные люди. Три года назад был разрыв, но я его простила. Попыталась жить с этим, но не смогла. Человек предал», — отметила 44-летняя артистка.

Ирина Круг ФОТО: Instagram

Напомним, Ирина вышла замуж за Сергея Белоусова в 2006-м. Он стал ее третьим мужем. До этого у певицы был короткий ранний брак, а затем союз с Михаилом Кругом.

В 2002 году на дом короля русского шансона было совершенно нападение. Певец получил два тяжелых огнестрельных ранения в грудь и живот. Его молодая супруга Ирина смогла укрыться от преступников у соседей. «Миша меня прикрыл собой. Я бежала по улице в халате и босиком. У меня была истерика, я думала, убили всю мою семью. Потом вышла соседка, мы увидели окровавленного Мишу. Он еще час с нами разговаривал, меня успокаивал. Скорая помощь долго не приезжала, Миша попросил соседа отвезти его в больницу. Но его все равно не спасли бы. Пуля все органы задела», — рассказала вдова шансонье.

Известно, что к убийству артиста причастны члены преступной группировки «Тверские волки» Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний и стрелял в Круга. «Сейчас дело по факту смерти Миши закрыто. Мне стало спокойнее. Столько лет меня это тревожило», — призналась Ирина.

Ирина Круг с сыном ФОТО: Instagram