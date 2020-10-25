Николай Басков: «Когда подрабатывал в кафе, пел песни Пугачевой»

Певец никогда не ограничивал себя в творчестве: он исполняет все — от оперы до рэпа. Недавно Басков выпустил стебный фит с популярным блогером Даней Милохиным, через несколько недель представил кино-клип на лирическую балладу, ну а теперь решил спеть про… остров «Чунга-Чанга». С мультяшной композицией Николай выступит на онлайн-концерте «Сказки и песни «Союзмультфильма», который пройдет 30 октября в аккаунтах киностудии.

Песню эту артист выбрал сам, а с мультфильмом «Катерок», в котором она звучит, его связывают особенные ностальгические воспоминания: «Это настоящий гимн хорошего настроения и беззаботного веселья, которое я и хочу подарить зрителям».

Также Басков поделился, что до сих пор обожает смотреть мультики, особенно ему нравится «Простоквашино». Еще будучи школьником, на зимних каникулах с нетерпением ждал каждую новую серию. С тех самых пор у певца есть любимая фраза, давно ставшая крылатой. Он использует ее в ситуациях, когда сам видит себя по телевизору, со смехом заявляя друзьям: «Вашу маму и тут, и там показывают!».

Но самое трогательное и даже судьбоносное воспоминание Николая связано с озорным зайцем из «Ну, погоди!». «Моя, пожалуй, самая любимая сцена из мультиков та, где он поет отечественный хит всех времен «Айсберг» в образе нашей несравненной Примадонны, — рассказывает Басков. — Дело в том, что когда-то я сам пел эту песню, подрабатывая в кафе, и сравнивал себя с этим зайцем. Я очень живо представлял, что однажды, как и он, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики. До самой Аллы Пугачевой я, конечно, и не мечтал дотянуться, но заяц казался мне вполне по плечу».