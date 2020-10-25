Ужасы нашего городка: сумасшедшая женщина раскопала могилу девочки, чтобы ее накормить и помыть

41-летняя Эмилие прожила к тому времени трагическую жизнь. У нее умерли двое маленьких детей и муж. Пробыв около семи лет в сумасшедшем доме, Эмилие стала жить со своей матерью Тийо.Однажды на кладбище Каламая хоронили 19-дневную девочку, которая умерла от тяжелой болезни. Случайным образом на том кладбище также оказалась Эмилие. Она простояла всю похоронную церемонию и заявила: "Какой красивый был ребенок! Заберу ее себе!"Такое высказывание, конечно, привлекло к себе внимание, и поскольку женщина стала каждый день посещать кладбище, за ней стали следить. Но через месяц Эмилие оказалась у могилы девочки с двумя ведрами воды: "одно - для мытья, другое - для ополаскивания".Так, женщина раскопала могилу, достала гроб, вытащила труп девочки, сняла с него одежду, постирав ее, и одела девочку в новое. Потом она положила в гроб копченую сельдь и булку, а затем хотела взять труп с собой домой. Эмилие объяснила свои действия тем, что она избранная, и Бог велел ей это сделать, пишет Elu24.ee.

Тогда в СМИ писали, что начато расследование, и очевидно будут обвинять родственников, которые не досмотрели за сумасшедшей женщиной. Какое наказание за надругательство над телом умершей последовало - неизвестно, но в 1933 году Эмилие снова попадает в новостные сводки. Теперь перед судом выступила Тийо, которую обвинили в том, что она не позволила положить свою дочь Эмилие в дом для сумасшедших. Эмилие поставили диагноз "нездоровая любовь к детям". Сейчас понятно, что скорее всего женщина страдала от посттравматического синдрома из-за потери двоих детей. Кроме того, в суде выступил свидетель, который заявлял, что Эмилие ходила под его окнами, царапала их и кричала. Иногда она стучала в окна и пыталась проникнуть в дом. Поскольку в доме жил ребенок, то боялись, что она его похитит.