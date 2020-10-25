Парень превратил себя в Барби с надутыми губами и теперь жалуется, что не может найти девушку

«Я решил, что хочу быть похожим на пластиковую куклу. Мне нравятся девушки, которые так выглядят, и я сам хочу быть таким же», - сказал Хонза.

Однако 26-летний Хонза заявляет, что все еще чувствует себя мужчиной. Когда он идет на работу, он смывает макияж, надевает обычную офисную одежду и старается не привлекать внимания. А ещё хочет найти себе девушку. Однако многих из них отпугивает его внешний вид, пишет Life.ru.

«Меня привлекают девушки, но некоторых из них сбивает с толку мой внешний вид», - говорит парень.

По словам парня, сейчас он чувствует себя намного счастливее и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах — увеличение ягодиц и ринопластика, пишет Daily Star. Хонза не отрицает, что ему приходится получать много неодобрительных комментариев. Однако надеется, что скоро ситуация изменится и люди будут поддерживать индивидуальность, а не осуждать.