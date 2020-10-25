Участники «Битвы экстрасенсов» раскрыли загадочную смерть девушки на кладбище

Лилия жила в Новошахтинске и переехала в другой город, чтобы получить высшее образование. По словам родителей, у них были прекрасные отношения, дочь навещала их, каждые выходные приезжала домой. В тот роковой день она позвонила родителямй, а затем отправилась к зубному. Через несколько часов ее нашли мертвой на старом кладбище. Близкие и родные Лилии до сих пор в шоке, поэтому и пришли к экстрасенсам, чтобы те помогли им понять причину трагедии.

Стоит отметить, что родители не верят в версию самоубийства, а следствие застопорилось, не выяснив ничего конкретного. Даже в церкви им сказали, что отпевать девушку пока рано, так как нет точного понимания о том, как она ушла из жизни.

Колдун Максим Раппопорт, увидев вещи Лилии, сразу определил, что владелицы нет в живых, и сообщил, что та состояла в некой секте, а смерть стала определенным ритуалом. «Они ее выбрали из-за силы, света. Это сатанисты», — сказал экстрасенс.

Шаман Максим Федоров уверял, что увидел, как все произошло. Но рассказывать родителям ничего не стал. «Года еще не прошло, вы до сих пор не отпустили. Ниточка тянется, вы не верите, что она умерла. Считаю неуместным знать причину... От того, что вы узнаете, вам легче не станет — в данном случае станет еще хуже», — признался шаман.

Ему вторила и звезда «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко. Женщина долго молчала, а затем неожиданно обвинила родителей в смерти дочери: «Вы за утешением сюда пришли? Из-за вас это случилось. Дальше говорить не хочу». После чего ведьма встала и демонстративно покинула помещение.

Неожиданная версия прозвучала и от Марьяны, которая смогла переместиться в тот день и почувствовать, как наступила смерть. По ее словам, Лилия села в машину к знакомому мужчине, с которым состояла в отношениях, и между ними завязался спор — после чего ведьма увидела девушку мертвой.

Но больше всех родителям понравилась версия звезды нынешней «Битвы» Олега Шепса. Колдун вызвал дух Лилии, которая поговорила с родителями. Она напомнила, что в их семье не все было гладко — папа избивал маму, а также несколько раз пытался наложить на себя руки. Сама Лилия, по словам Шепса, попросила прощения у всех. «Я напугать думала, я ведь поиграть хотела. Не ищите виноватых, просто привлекала внимание», — заявил Шепс.