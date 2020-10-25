Астролог Виллу Пылдма: вирус потеряет свою силу в феврале 2021 года

Ноябрь будет лучше октября, как прогнозирует астролог Виллу Пылдма. «Вторая волна коронавируса продолжится в ноябре, но не как раньше. Меньше смертей, появится более подробная информация о вирусе. Экономика изменилась, но она развивается в новой ситуации. В ноябре 2020 года Марс с Плутоном в последний раз будут в плохом аспекте, а в новом году вирус перестанет распространяться. Срок действия вируса истечет в феврале 2021 года, после чего вирус начнет отступать», - прогнозирует Виллу Пылдма.