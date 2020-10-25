Астролог Виллу Пылдма: вирус потеряет свою силу в феврале 2021 года

Ноябрь будет лучше октября, как прогнозирует астролог Виллу Пылдма. «Вторая волна коронавируса продолжится в ноябре, но не как раньше. Меньше смертей, появится более подробная информация о вирусе. Экономика изменилась, но она развивается в новой ситуации. В ноябре 2020 года Марс с Плутоном в последний раз будут в плохом аспекте, а в новом году вирус перестанет распространяться. Срок действия вируса истечет в феврале 2021 года, после чего вирус начнет отступать», - прогнозирует Виллу Пылдма.
Началась эра Водолея. Необходимо отметить странные вещи, которые происходят в обществе, которых раньше не было, они являются признаками новой эры: расторжение брака, вирус, страх смерти, принудительное ограничение свободы передвижения и собраний, усиление полицейской власти - больший контроль над людьми. Больше нет ничего прежнего, передает Elu24.
"Жизненные и экономические законы эры Рыб теряют свою силу. Жизнь полностью меняется. В нынешнем виде правящие партии исчезнут. Пришла очередь женщин править. У Эстонии есть женщина-президент, у власти много женщин в северных странах, и то же самое происходит во всем мире. Приближается время амазонок. На своем знаке Зодиака Водолей льет воду из винном амфору, это проявляется в обществе ограничениями на продажу алкоголя», - описывает грядущие изменения Виллу Пылдма.
Виллу Пылдма, один из самых известных астрологов Эстонии, он составляет гороскопы более 45 лет. Он является признанным экспертом по астрологии на телевидении, а также в письменных и электронных СМИ. Он написал сотни астрологических статей и предсказаний для многих публикаций в эстонских СМИ и составил карты рождения для тысячи людей. Ранее он опубликовал четыре книги по астрологии.