Тимати захотел отвоевать свое сценическое имя у лейбла Black Star

Как уточняется, все права на торговые марки «Тимати» и Timati by Timati остались у лейбла, и за использование сценического имени артист вынужден платить. Чтобы «вернуть» себе имя, рэпер решил зарегистрировать марку «Тимати Timati» в сфере автобизнеса, ремонта машин, медицины и одежды. Утверждается, что даже таких незначительных изменений ему должно хватить на запуск нового бренда, передает Lenta.ru.

Ранее бывшая неофициальная супруга Тимати Анастасия Решетова сообщила подписчикам, что хочет избавиться от элитной квартиры «в одном из лучших ЖК Москвы». Модель призналась, что мечтала обзавестись недвижимостью и смогла самостоятельно заработать на жилье площадью 100 квадратных метров в 2019 году.