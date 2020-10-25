Навку довели до слез в эфире Первого канала

Актриса Ольга Кузьмина и ее партнер Александр Энберт выступили под песню «Журавли» в исполнении группы «Сурганова и оркестр». Этот номер произвел на Татьяну Навку такое сильное впечатление, что она разрыдалась на камеру, передают Дни.ру.

«Никогда не думала, что я, сидя здесь, буду плакать», – сказала олимпийская чемпионка. Она призналась, что зрители номера начали проливать слезы, не дожидаясь окончания номера. Татьяна Навка подчеркнула, что Кузьмина и Энберт показали на сцене историю, которую все должны знать.