Истощенная Адель в сексуальном наряде шокировала фанатов

В официальном инстаграм-канале передачи, которую будет вести Адель, появился короткий видеоанонс эфира с участием звезды. На камеру знаменитость предстала в эффектном бархатном костюме лилового цвета. Лицо новоявленной телеведущей закрыто черной защитной маской в целях безопасности от коронавируса. Девушка распустила белокурые волнистые локоны, сделала красивый макияж глаз и маникюр.

Поклонники Адель молниеносно отреагировали на внешний вид вокалистки. Они остались под сильным впечатлением от худобы певицы. «Адель выглядит изумительно. О Боже, я буду плакать», «Адель королева», «У меня сердечный приступ», – выразились комментаторы инстаграм-поста, пишет Dni.ru.