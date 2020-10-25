Вс, 25.10.2020
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Истощенная Адель в сексуальном наряде шокировала фанатов

Adele 2013. aastal.

ФОТО: KEVORK DJANSEZIAN/AFP/Scanpix

Знаменитость давно перестала быть пышнотелой красоткой и превратилась в стройную светскую львицу. 32-летняя Адель эффектно продемонстрировала результаты колоссального похудения – стала телеведущей популярной телепрограммы «Saturday Night Live» («Субботняя ночная жизнь», – Прим. ред.).

В официальном инстаграм-канале передачи, которую будет вести Адель, появился короткий видеоанонс эфира с участием звезды. На камеру знаменитость предстала в эффектном бархатном костюме лилового цвета. Лицо новоявленной телеведущей закрыто черной защитной маской в целях безопасности от коронавируса. Девушка распустила белокурые волнистые локоны, сделала красивый макияж глаз и маникюр.

Поклонники Адель молниеносно отреагировали на внешний вид вокалистки. Они остались под сильным впечатлением от худобы певицы. «Адель выглядит изумительно. О Боже, я буду плакать», «Адель королева», «У меня сердечный приступ», – выразились комментаторы инстаграм-поста, пишет Dni.ru.

Напомним, что Адель сбросила около 45 килограммов. Девушку мотивировала похудеть американская книга о саморазвитии «Неукротимая» Гленнон Дойл. На пути к выдающейся стройности Адель придерживалась строгой диеты и регулярно занималась спортом.

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