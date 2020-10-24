Фильм о тверкающих школьницах привел к массовым отпискам от Netflix

Аналитическая компания Antenna, отслеживающая число подписчиков, отметила резкий всплеск отмены подписок после того, как в соцсетях завирусился хештег #CancelNetflix («отпишись от Netflix»). В середине сентября специалисты заявили, что после выхода фильма «Милашки» число решивших отказаться от Netflix продолжило расти. В этот период компания потеряла в пять раз больше клиентов, чем в прошлом месяце, пишет Lenta.ru.

Сотрудники анализирующей потребительские привычки американцев компании YipitData тоже пришли к выводу, что за резким спадом популярности стоит скандальная кинолента. Они отметили, что после появления хештега число отказов от платформы достигло многолетнего максимума.

Как уточняет Daily Mail, 21 октября сервис Netflix сообщил инвесторам, что достичь намеченных показателей по числу новых подписок не удалось. С июля по конец сентября количество пользователей увеличилось на 2,2 миллиона, в то время как в первые два квартала этого года показатель составлял 16 и 10 миллионов. Отмечается, что резкий спад компания списала на смягчение коронавирусных мер в странах и рост конкуренции между стриминговыми платформами.

В августе пользователи сети раскритиковали сервис из-за афиши «Милашек», на которой изображена группа школьниц в характерных для тверка танцевальных позах. Тогда Netflix извинился и сменил плакат, однако в начале октября на стриминговую платформу подали в суд, обвинив ее в продвижении непристойных визуальных материалов с изображением детей.