Белая собака родила щенка с зеленой шерстью

Владельцы фермы назвали зеленого щенка Фисташкой (Pistachio).

Собаки очень редко рождаются с зеленым мехом. Предположительно, такое происходит, когда щенки светлого окраса контактируют в утробе матери с зеленым пигментом желчи, который называется биливердин. В результате их шерсть приобретает характерный оттенок. Биливердин — тот же пигмент, который становится причиной зеленого цвета при ушибах, пишет Lenta.ru.

В день рождения Фисташка был ярко-зеленым, но с каждым днем цвет тускнеет. Когда братья и сестры щенка станут старше, их раздадут в новые дома. Владельцы решили оставить Фисташку на ферме и обучить его присматривать за животными вместе с матерью.

Майоччи, который владеет фермой вместе со своим шурином Джаннанджело Липери (Giannangelo Liperi), сказал, что в непростые времена пандемии коронавируса зеленый — цвет надежды и удачи, поэтому, возможно, предназначение Фисташки — вернуть улыбки на лица людей.