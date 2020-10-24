Двойник Михаила Круга ради роли в фильме о певце набрал 16 килограммов

Актеру Юрию Кузнецову-Таежному ради роли Михаила Круга в автобиографической ленте о жизни легенды русского шансона пришлось набрать 16 килограммов. Служитель Мельпомены и, по совместительству, — тесть защитника футбольного клуба ЦСКА Виктора Васина, просто — двойник покойного певца.

Как пишет портал Чемпионат.com, фильм был снят еще в 2013 году, тогда же демонстрировался и на телевидении. Но на прошлой неделе он обрел новую жизнь. Сервис Netflix открыл русскоязычную версию, добавив туда фильмы и шоу не только с русскими субтитрами, но и на русском языке. Так там оказались «Легенды о Круге».

Кузнецов-Таежный не только сыграл Круга в кино. Он гастролирует по стране с программой, состоящей из его песен, а на мероприятиях в честь музыканта часто общается с его вдовой — певицей Ириной Круг.

Трагически погибший певец был связан не только с музыкой, но и со спортом. В детстве он играл на позиции хоккейного вратаря, с возрастом увлекся футболом. Михаил Круг дружил с такими игроками, как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Парфенов и Владимир Бесчастных. Часто ходил на матчи и на отборе к Чемпионату мира 2002 года бесплатно выступал перед сборной России на тренировочной базе.