Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип (64) в своей жизни занимался профессионально не только лишь политикой, но и велоспортом.

К сожалению, 19 апреля 1996 года на своем велосипеде он попал под машину, получив серьезные травмы. Дальше был долгий восстановительный период, хотя, как признавался политик, тогда у него даже появлялись мысли о смерти.