24 октября 2020, 16:04
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РЕДКИЙ КАДР ⟩ Смотрите, каким красавцем был в молодости бывший премьер-министр Эстонии
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Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип (64) в своей жизни занимался профессионально не только лишь политикой, но и велоспортом.
К сожалению, 19 апреля 1996 года на своем велосипеде он попал под машину, получив серьезные травмы. Дальше был долгий восстановительный период, хотя, как признавался политик, тогда у него даже появлялись мысли о смерти.
Тогда фотограф Postimees запечатлел Андруса Ансипа в больнице. Посмотрите, каким молодым и красивым был политик 24 года назад!