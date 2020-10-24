Сестра Михаила Ефремова пожелала его оппонентам смерти от коронавируса

Приговор в семь с половиной лет Михаилу Ефремову вывел из себя его родных, присутствовавших на процессе. От апелляции они ждали существенного смягчения наказания, возможно, даже освобождения (точнее - условного срока), а получили «скидку» всего на полгода.

Своей неприязни к адвокату Александру Добровинскому и троим потерпевшим - жене, сыну и брату погибшего курьера Сергея Захарова семья Ефремова не скрывала с самого начала. Поэтому, когда сестра актера Анастасия Ефремова выступила с гневным посланием на своей странице в Фейсбуке, большинство обывателей решили, что злые слова адресованы именно им.

«Мы справимся. Не надо за нас бояться, - написала родственница после оглашения приговора в апелляционном суде. - Мишка обескуражен, но он - Скорпион Ефремов: соберется и сдюжит. А мы продолжим борьбу. Однако, замечу апропо (с франц. «кстати»), что вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали-таки парабеллум, точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят. И мне даже двух лет бы не дели, я же в аффекте. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме!»

ФОТО: Facebook

При этом большинство комментаторов поддержали Анастасию Ефремову в ее «праведном» гневе и страшных проклятьях. «Семья Захаровых - ущербные людишки», «Захаровы и Добровинский продали душу дьяволу за 3 миллиона рублей», «Какая несправедливость, молимся за Мишу!», - пишут поклонники и знакомые актера.

Напомним, апелляционный суд решил судьбу Михаила Ефремова за два заседания. Новые адвокаты осужденного просили об экспертизе машины погибшего, пытаясь доказать, что он не был пристегнут в момент аварии, но в этом исследовании судьи отказали. Кроме того, актер добровольно компенсировал троим родственникам по 1 миллиону рублей морального вреда и надеялся, что раскаяние и расплата помогут ему скостить срок.