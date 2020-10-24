Сб, 24.10.2020
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Арнольд Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер

ФОТО: https://www.instagram.com/schwarzenegger/

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес новую операцию на сердце. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

73-летний актер поблагодарил врачей и медсестер в Кливленде. Известно, что Шварценеггеру установили новый аортальный клапан, передает Rus.tvnet.lv.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», - написал он. 

Эта операция на сердце стала для актера седьмой. Напомним, в 2019 году Шварценеггер рассказал, что едва не умер во время шестой операции. Тем не менее он хвастался подписчикам, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.

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