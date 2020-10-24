Эльман Пашаев объяснил, почему Михаил Ефремов «жалкий человек»

«Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что, если сдаешь Пашаева — получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый», - отметил адвокат, передает Medikforum.ru .

«Он всегда жил в хороших условиях, не знал проблем. Тут попадает в изолятор… Что сказать. Человек сидит за решеткой, чем ему по ушам ездят, то и говорит. Ему любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп — надо выйти на свободу», - добавил Пашаев.