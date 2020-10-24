Трагическая смерть родителей и три развода: драмы Романа Абрамовича

«Вика не раз пыталась связаться с Романом, но он избегал этих встреч. А вскоре она узнала, что ее бывший ухажер женился. Многие утверждали, что он это сделал назло Вике, ведь со своей будущей супругой Роман был знаком всего месяц. Вряд ли между ними могли возникнуть какие-то сильные чувства. Вика же тогда прорыдала всю ночь, неделю не выходила из дома. Кстати, до сих пор она жалеет, что не успела попросить у Ромы прощения», — уверяла подруга Виктории Лариса Мельникова.

Назло бывшей подружке или нет, а впервые женился тогда еще будущий бизнесмен и правда скоропалительно. C 23-летней Ольгой Лысовой он познакомился в переполненном ресторане Ухты. Роману было всего 20, но Ольге он показался очень зрелым и мудрым для своего возраста: узнав, что у Лысовой есть дочка от прошлых отношений, Абрамович заявил, что это не проблема, ведь он обожает детей. Когда спустя пару месяцев знакомства парень предложил пассии съехаться и получил отказ, то тут же позвал ее замуж, чтоб все «было официально». Через два дня он уже просил руки у матери невесты.

«Я сказала «да», — вспоминала Ольга. — Подумала: вот человек, который принимает решение и не позволяет ничему его остановить».

Супруга была рядом, когда Роман основал компанию по производству игрушек, наблюдала, как он развивает бизнес и становится успешным. Абрамович оказался трудоголиком, постоянно пропадал на работе допоздна. Но могла ли жена предположить, что у него появятся и другие причины отсутствовать дома? Настали времена, когда предприниматель говорил, что отправляется в боулинг с друзьями и вернется в три часа ночи. Ольга заподозрила его в измене, но мужчина ответил, что у нее просто бурное воображение. Только когда Роман Абрамович прямо сообщил Лысовой о желании развестись, она узнала о существовании любовницы Ирины Маландиной.

«Наши самые счастливые времена — когда мы были студентами без гроша в кармане. Я иногда думаю, что если бы мы остались такими навсегда, то могли бы остаться вместе. Роман может держать мир в своих руках, но нельзя купить крепкую любовь и счастье. Я боюсь, что он никогда не будет счастлив. Всегда будет хотеть большего», — рассуждала Ольга.

Ирина была стюардессой и познакомилась с Романом в самолете. Легкий флирт привел к целой череде событий: разводу Абрамовича, женитьбе на Маландиной, рождению пятерых детей — Анны, Аркадия, Софьи, Арины и Ильи. Брак пары продлился 16 лет, а в 2007-м распался. После развода женщине досталось 300 миллионов долларов, две квартиры и четыре заграничных виллы. Однако, очевидно, богатство и светская жизнь перестали прельщать экс-супругу миллиардера.