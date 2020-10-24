Трагическая смерть родителей и три развода: драмы Романа Абрамовича

Бизнесмена все чаще называют самым завидным женихом России. Трижды Роман Абрамович пытался создать крепкую семью, в итоге стал отцом семерых детей, а вот сохранить браки не сумел. По каким причинам он разводился с возлюбленными рассказывает Starhit.ru.
Известность пришла к Роману Абрамовичу в конце 90-х, и на протяжении десятилетий его имя не сходит со страниц журналов. Успешный предприниматель, миллиардер, меценат — за роскошной жизнью Романа Аркадьевича наблюдает весь мир. У него есть особняки и виллы за границей, шикарные яхты, автомобили премиум-класса, не хватает только стабильности в сердечных делах: после третьего развода в 2017-м Абрамович вновь пополнил ряды холостяков.
24 октября предпринимателю исполняется 54, и несколько лет подряд он попадает в десятку богатейших людей страны. За бизнесменом закрепилась репутация самого скрытного миллиардера в мире: годами он не дает интервью и отказывается комментировать события, происходящие в частной жизни. Почему же олигарх, о союзе с которым мечтают тысячи женщин, не спешит вступать в четвертый брак?
Трагедии детства и первые достижения
Биография Романа Абрамовича началась с трагедии, связанной с его мамой Ириной Васильевной. По словам медсестры Светланы Скрябиной, у женщины произошло жуткое отравление организма из-за подпольного аборта, сделанного втайне от мужа, и приема сильнодействующих препаратов. Супруг Аркадий Нахимович навещал возлюбленную каждый день, доставал редкие лекарства и баллоны с кислородом, рыдал у постели больной и винил себя в случившемся. Родительница пациентки Фаина Борисовна зятя не жалела, хотя он понятия не имел, что Ирина собиралась избавиться от второго ребенка.
«Помню, она сильно ругала Аркадия и постоянно твердила: «Хочу, чтобы Бог его покарал». Когда Аркадий приезжал навещать супругу, она не позволяла ему приближаться к Ирине. И мужчина покорно стоял за дверью», — вспоминала медсестра.
Никакие методы лечения не помогали, вскоре Ирине Васильевне резко стало хуже. Она умерла в 27, не дожив до первого дня рождения сына Романа всего сутки. Но самое страшное случилось спустя полтора года, когда в клинику доставили уже Аркадия Нахимовича. У него были сломаны шея, ноги и позвоночник: на стройке на мужчину упала бетонная плита, сорвавшаяся с подъемного крана.
«Он умер через несколько суток. Видимо, сбылись пророчества тещи», — сетовала Светлана.
В 2,5 года Роман Абрамович стал круглым сиротой, и на воспитание его взял брат отца Лейб, возглавлявший управление снабжения «Печорлеса» в городе Ухта. Здесь будущий бизнесмен учился до второго класса, а после — перебрался в Москву к другому дяде, Абраму Абрамовичу.
Окончив в столице школу, Роман вернулся обратно в Ухту, где поступил в индустриальный институт. По слухам, в вузе студент толком не появлялся, да и приехал в Коми совсем с другими целями — заработать первый капитал. С этим пришлось повременить, так как юношу призвали в армию, и он отправился служить во Владимирскую область.
После демобилизации Абрамович начал строить карьеру с самых низов, став механиком треста. Однако уже к концу 80-х Роман организовал кооператив «Уют», специализировавшийся на производстве игрушек. Его все больше увлекал малый бизнес, торговые операции и посредническая деятельность. Ну а потом предпринимателя заинтересовала нефтяная и металлургическая промышленность.
Коммерческий успех
С юности Роман отличался хорошими организаторскими способностями и умением заводить полезные знакомства. В 90-е он учредил несколько коммерческих фирм и вместе с Борисом Березовским занялся созданием единой нефтяной компании. После ряда инвестиционных конкурсов Абрамович и его партнеры завладели контрольным пакетом акций «Сибнефти». Ходили слухи об участии бизнесмена в спекуляциях на рынке облигаций и мошенничестве, но обвинения ему предъявляли только по подозрению в краже цистерн с дизельным топливом с государственного Ухтинского завода, да и то дело вскоре замяли. О невероятных успехах предпринимателя свидетельствовал тот факт, что к 1999-му его состояние перешло отметку в миллиард долларов.
Вскоре СМИ заговорили об Абрамовиче как о человеке, который поддерживает Бориса Ельцина, финансирует его предвыборную кампанию и даже оплачивает расходы дочери. Заинтересовался политикой и сам Роман, став сначала депутатом Госдумы, а затем губернатором Чукотки. Многие местные жители оказались довольны, так как бизнесмен вкладывал личные средства в развитие региона.
Широкую известность Абрамовичу принесла покупка «Челси», находившегося в нулевых на грани банкротства. Предприниматель погасил все долги клуба и заключил контракты с дорогими и талантливыми игроками, что подарило команде вторую жизнь. По подсчетам экспертов, на футболистов бизнесмен потратил более 150 миллионов фунтов. Зато в 2012-м «Челси» впервые одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА.
Интересовали Романа Аркадьевича успехи не только английской команды: известно, что изначально он хотел приобрести московский ЦСКА, но сделка сорвалась. Именно Абрамович пригласил голландца Гуса Хиддинка на пост главного тренера российской сборной и оплатил его расходы из созданного фонда «Национальная академия футбола». Помимо прочего, организация занималась благотворительностью и строительством стадионов для спортивных школ.
Еще одним увлечением бизнесмена стало современное искусство. Он инвестировал средства в арт-центр «Гараж» и в Большой театр, посещал площадки института «Стрелка» и биеннале в Венеции. Единственный минус — жалобы итальянцев, которым гигантская яхта миллиардера закрывала вид на город… Вообще, яхты для Романа Аркадьевича — отдельная тема. Зарубежные СМИ называют их не иначе как «флот Абрамовича». Известно как минимум три судна класса люкс, принадлежащих предпринимателю: 170-метровая моторка Eclipse за 340 миллионов евро, немецкая Luna за 100 и сопроводительная 50-метровая Sussurro.
С нулевых владелец собственного авиапарка, двух бронированных лимузинов и нескольких иномарок регулярно попадает в список самых богатых россиян по версии Forbes. В 2009-м Абрамович занимал вторую строчку этого рейтинга, уступив только Михаилу Прохорову, а в 2019-м — стал десятым. В собственности миллиардера — виллы в Англии, дом во Франции, особняки в Израиле и дачи в Подмосковье. Что и говорить, жених завидный, к тому же в данный момент — холостой…
Романы и рухнувшие браки
Первую любовь Абрамович встретил во время обучения в институте Ухты. Виктория планировала дождаться избранника из армии и активно писала ему письма, вот только параллельно начала встречаться с другим парнем. Вернувшись со службы, Роман помчался к пассии с огромным букетом, но друзья успели рассказать ему о неверности невесты, так что отношениям пришел конец.
«Вика не раз пыталась связаться с Романом, но он избегал этих встреч. А вскоре она узнала, что ее бывший ухажер женился. Многие утверждали, что он это сделал назло Вике, ведь со своей будущей супругой Роман был знаком всего месяц. Вряд ли между ними могли возникнуть какие-то сильные чувства. Вика же тогда прорыдала всю ночь, неделю не выходила из дома. Кстати, до сих пор она жалеет, что не успела попросить у Ромы прощения», — уверяла подруга Виктории Лариса Мельникова.
Назло бывшей подружке или нет, а впервые женился тогда еще будущий бизнесмен и правда скоропалительно. C 23-летней Ольгой Лысовой он познакомился в переполненном ресторане Ухты. Роману было всего 20, но Ольге он показался очень зрелым и мудрым для своего возраста: узнав, что у Лысовой есть дочка от прошлых отношений, Абрамович заявил, что это не проблема, ведь он обожает детей. Когда спустя пару месяцев знакомства парень предложил пассии съехаться и получил отказ, то тут же позвал ее замуж, чтоб все «было официально». Через два дня он уже просил руки у матери невесты.
«Я сказала «да», — вспоминала Ольга. — Подумала: вот человек, который принимает решение и не позволяет ничему его остановить».
Супруга была рядом, когда Роман основал компанию по производству игрушек, наблюдала, как он развивает бизнес и становится успешным. Абрамович оказался трудоголиком, постоянно пропадал на работе допоздна. Но могла ли жена предположить, что у него появятся и другие причины отсутствовать дома? Настали времена, когда предприниматель говорил, что отправляется в боулинг с друзьями и вернется в три часа ночи. Ольга заподозрила его в измене, но мужчина ответил, что у нее просто бурное воображение. Только когда Роман Абрамович прямо сообщил Лысовой о желании развестись, она узнала о существовании любовницы Ирины Маландиной.
«Наши самые счастливые времена — когда мы были студентами без гроша в кармане. Я иногда думаю, что если бы мы остались такими навсегда, то могли бы остаться вместе. Роман может держать мир в своих руках, но нельзя купить крепкую любовь и счастье. Я боюсь, что он никогда не будет счастлив. Всегда будет хотеть большего», — рассуждала Ольга.
Ирина была стюардессой и познакомилась с Романом в самолете. Легкий флирт привел к целой череде событий: разводу Абрамовича, женитьбе на Маландиной, рождению пятерых детей — Анны, Аркадия, Софьи, Арины и Ильи. Брак пары продлился 16 лет, а в 2007-м распался. После развода женщине досталось 300 миллионов долларов, две квартиры и четыре заграничных виллы. Однако, очевидно, богатство и светская жизнь перестали прельщать экс-супругу миллиардера.
«Может быть, теперь меня редко встретишь на светских мероприятиях, но часто мы можем видеться в храме, на выставке, в музее, театре. Мой дом всегда открыт для друзей, домашние посиделки я предпочитаю застольям в ресторане. Общение с Богом, детьми, близкими друзьями. Мне неизменно интересно все, что происходит в мире культуры. Я также собираю византийские и русские иконы», — рассказала Ирина о переменах в судьбе.
История повторилась: вскоре после развода с Маландиной Абрамович перестал скрывать новые отношения. Избранницей оказалась дизайнер Дарья Жукова, дочь предпринимателя Александра Жукова. В 2009-м Даша подарила бизнесмену сына Аарона, а в 2013-м — дочку Лею.
Жукова была моложе миллиардера на 15 лет, яркая, креативная, стройная — неудивительно, что она сумела покорить Абрамовича. Вместе пара развивала музей «Гараж» в Москве и центр «Новая Голландия» в Петербурге, так что объединяли влюбленных и творческие проекты. Почему же в 2017-м на весь мир прогремела новость об их расставании?
Существовала версия о столкновении характеров и о разных планах супругов на дальнейшую жизнь, также поговаривали, что у обоих были романы на стороне. В любовницы миллиардера записали приму Мариинского театра Диану Вишневу и it-girl Надежду Оболенцеву, а в женихах Дарьи оказался арт-директор Вито Шнабель. Однако Абрамович и Жукова домыслы опровергли.
После разрыва они вели себя так, словно по-прежнему были вместе — выходили в свет, не скупились на подарки друг другу, продолжали курировать общие бизнес-проекты. Однако в последний год дизайнера часто замечали в компании грека Ставроса Ниархоса, а Романа Абрамовича подозревали в романе с Юлией Пересильд: распространились слухи, что актрису и миллиардера не раз видели мило воркующими на благотворительных мероприятиях. Впрочем, Пересильд назвала сплетни плодом чьей-то бурной фантазии.
Надежды поклонников на воссоединение Романа Аркадьевича и Жуковой, считавшихся одной из самых гармоничных и красивых пар российского бомонда, рухнули в начале года. Греческий миллионер Ниархос сделал женщине предложение в июне, а в январе Даша Жукова сыграла свадьбу в Швейцарии. В отличие от бывшей супруги, Абрамович на этот раз не спешит вступать в новый брак: то ли разочаровался в отношениях, то ли пока не нашел «ту единственную». И хотя на светских раутах бизнесмена окружают ослепительные модели, шанс завоевать завидного жениха пока есть у всех желающих.