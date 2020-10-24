Сексуальное видео: полуобнаженный Стас Костюшкин станцевал перед камерой

«Если и дальше все так пойдет, то следующим летом будем опять тусить в Анапе. А что, я не против», – скромно подписал откровенное видео певец. Теперь любой пользователь Instagram может вдоль и поперек разглядеть тело своего кумира.

На кадрах отчетливо видно, как раздетый Стас Костюшкин проводит время со своим подкаченным другом, пишет Dni.ru.