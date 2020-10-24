Сексуальное видео: полуобнаженный Стас Костюшкин станцевал перед камерой

Станислав Костюшкин обнародовал в личном блоге весьма противоречивое видео. На кадрах отчетливо видны все «прелести» артиста.
«Если и дальше все так пойдет, то следующим летом будем опять тусить в Анапе. А что, я не против», – скромно подписал откровенное видео певец. Теперь любой пользователь Instagram может вдоль и поперек разглядеть тело своего кумира.
На кадрах отчетливо видно, как раздетый Стас Костюшкин проводит время со своим подкаченным другом, пишет Dni.ru.
Многочисленная аудитория экс-солиста группы «Чай вдвоем» была шокирована подобным откровением певца. Костюшкин уже не в первый раз радует своих поклонниц подобными видеозаписями. Однако он никогда не делал этого в компании других оголенных мужчин.