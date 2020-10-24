Геи, преследования и угрозы: эстонцы рассказали о своих самых странных свиданиях

На эстонском телевидении стартовала развлекательная программа «SuhteVimkad», которая рассказывает смешные и интересные истории об отношениях. Самые яркие сюжеты передачи получились, как обычно, из уличных опросов.
Так, молодой человек Сильвер рассказал, что однажды познакомился с девушкой в Бразилии, но она была лишь приманкой, ведь на самом деле с ним хотел познакомиться ее друг. Мужчина всю вечер и всю ночь приставал к парню.
А стриптизер Марко Тасане рассказал, что женщины часто меняют свое мнение, и в последнюю минуту отменяют свидания.
Звезда реалити шоу Сейди Воогре рассказала, как на ее самом первом свидании в 16 лет парень практически заснул. Но несмотря на этот конфуз, они потом еще целый год встречались.
Смотрите передачу!