Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган

Миро не оставляет в покое Собчак. Светская сплетница считает телеведущую избалованной, некрасивой и истеричной женщиной, которая ищет выгоду в отношениях с мужчинами. Лена уверена: Ксения вышла замуж за Виторгана только потому, что «это был лучший из вариантов», пишут Дни.ру.

Обозревательница заметила, что Собчак привлекают умные мужчины. Объяснение этому Лена дала простое: телеведущая сама глупа. Именно поэтому в прошлом году, осознав унылость Максима, Ксения рассталась с ним и начала встречаться с Константином.

Союз Собчак и Богомолова тоже обречен, потому что режиссер не только неумный и неталантливый, но и не является образцом брутальности, считает блогер. А у Ксении есть «инстинкт быть рядом с сильным мужчиной».

«Чем, по факту, Богомолов лучше тюфяка Масика? С точки зрения женских инстинктов, он еще хуже», – заключила Миро.

Обозревательница предполагает, что брак телеведущей и режиссера продлится около трех лет. Именно по истечении этого времени, по ее мнению, инстинкты «возьмут свое».