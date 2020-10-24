Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган

Брак Ксении Собчак и Константина Богомолова скоро закончится разводом, считает скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению, журналистка вскоре бросит супруга, поняв, что он ничем не лучше бывшего мужа, актера Максима Виторгана.
Миро не оставляет в покое Собчак. Светская сплетница считает телеведущую избалованной, некрасивой и истеричной женщиной, которая ищет выгоду в отношениях с мужчинами. Лена уверена: Ксения вышла замуж за Виторгана только потому, что «это был лучший из вариантов», пишут Дни.ру.
Обозревательница заметила, что Собчак привлекают умные мужчины. Объяснение этому Лена дала простое: телеведущая сама глупа. Именно поэтому в прошлом году, осознав унылость Максима, Ксения рассталась с ним и начала встречаться с Константином.
Союз Собчак и Богомолова тоже обречен, потому что режиссер не только неумный и неталантливый, но и не является образцом брутальности, считает блогер. А у Ксении есть «инстинкт быть рядом с сильным мужчиной».
«Чем, по факту, Богомолов лучше тюфяка Масика? С точки зрения женских инстинктов, он еще хуже», – заключила Миро.
Обозревательница предполагает, что брак телеведущей и режиссера продлится около трех лет. Именно по истечении этого времени, по ее мнению, инстинкты «возьмут свое».
Напомним, недавно Максим Виторган высказался о драке с Константином Богомоловым. Якобы в прошлом году актер ударил режиссера, узнав о его романе с Ксенией Собчак.