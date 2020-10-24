Баста сообщил о трагедии в семье

Михаил Вакуленко скончался в возрасте 60 лет. «Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность», — отметил Баста. Причину смерти родителя музыкант не уточнил, передает Lenta.ru.