Отец Мэттью Макконахи ломал пальцы его матери во время ссор

Макконахи рассказал, что его жестокий отец четыре раза ломал средний палец матери. В качестве доказательства актер опубликовал в мемуарах изображение ее кривых пальцев.

Звезда сериала «Настоящий детектив» отметил, что отношения его родителей были токсичными. Родители актера разводились и вновь женились трижды, пишет Lenta.ru.

Ссоры в семье актера были обыденным делом. Однажды его отец устроил скандал, потому что его мать вовремя не предложила ему добавку. Джеймс Макконахи опрокинул обеденный стол и намеревался ударить жену, которая собиралась вызвать полицию.

Актер вспомнил, что родители тогда в порыве гнева бегали друг за другом. У отца в руках была стеклянная бутылка кетчупа, а у матери 12-дюймовый поварской нож.