Стримеру Mellstroy грозит тюрьма за зверское избиение модели в прямом эфире

19 октября стример Андрей Бурим, более известный широкой публике под ником Mellstroy, проводил прямую трансляцию для своего канала на YouTube. Во время него он зверски избил свою собеседницу — модель Алену Ефремову, которая впоследствии обратилась в полицию, сообщает Starhit.ru.
А сегодня стало известно, что с 21-летнего блогера, зарабатывающего себе славу столь скандальным образом, взяли подписку о невыезде в рамках заведенного уголовного дела по статье 116 УК РФ «Побои». Согласно ей, Андрею может грозить тюрьма сроком до двух лет.
«Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера, в результате чего причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника», — поделился со СМИ источник в правоохранительных органах.
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Предыдущий пост удалили. Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат». Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месево из железа, крови и кусков Кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом повороте/движении. Все, кто в здравом уме меня поддержат. Чего он хотел добиться, избивая меня? Добился своего, ни один нормальный человек, который себя уважает, не будет его аудиторией. Она потеряна. Если бы я заранее знала, что там происходит, то этого бы не произошло. Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в Директ с той же пометкой. Если у него есть условка, то привлечём к уголовке. Справедливость есть
Напомним, вопиющий инцидент с избиением девушки произошел в одной из башен элитного жилого комплекса «Москва-Сити».
После того как скандальное видео стало достоянием широкой публики, Андрей поспешил удалить его, но было поздно — ролик уже разлетелся по Сети