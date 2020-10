Стримеру Mellstroy грозит тюрьма за зверское избиение модели в прямом эфире

View this post on Instagram

Предыдущий пост удалили. Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат». Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месево из железа, крови и кусков Кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом повороте/движении. Все, кто в здравом уме меня поддержат. Чего он хотел добиться, избивая меня? Добился своего, ни один нормальный человек, который себя уважает, не будет его аудиторией. Она потеряна. Если бы я заранее знала, что там происходит, то этого бы не произошло. Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в Директ с той же пометкой. Если у него есть условка, то привлечём к уголовке. Справедливость есть