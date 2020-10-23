Стримеру Mellstroy грозит тюрьма за зверское избиение модели в прямом эфире

А сегодня стало известно, что с 21-летнего блогера, зарабатывающего себе славу столь скандальным образом, взяли подписку о невыезде в рамках заведенного уголовного дела по статье 116 УК РФ «Побои». Согласно ей, Андрею может грозить тюрьма сроком до двух лет.

«Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера, в результате чего причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника», — поделился со СМИ источник в правоохранительных органах.

Напомним, вопиющий инцидент с избиением девушки произошел в одной из башен элитного жилого комплекса «Москва-Сити».