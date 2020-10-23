Ким Кардашьян арендовала целый остров, чтобы с размахом отпраздновать 40-летие

Ким Кардашьян отмечает 40-летие: модель решила отпраздновать юбилей с размахом, арендовав для вечеринки целый остров. Звезда реалити-шоу пригласила на праздник примерно 40 человек, включая всех членов своей семьи - свою маму Крис, сестер Хлою, Кортни, Кайли и Кендалл и супруга Канье Уэста, сообщает издание Page Six. Где именно Кардашьян встретит новый год своей жизни — пока секрет.

«Пункт назначения держится строго в секрете из соображений конфиденциальности. Но все продолжают гадать. Возможно, это Бора-Бора или Карибские острова, которые так любит семья Кардашьян», - рассказал изданию источник из окружения звездного семейства.

Есть версия, что Ким отправится на остров Некер, принадлежащий миллиардеру Ричарду Бренсону. Гости праздника тоже не знают точное место его проведения. Известно только, что все отправятся на остров в начале следующей недели на частном самолете. Ким специально держит интригу, чтобы ее близкие оставались в неведении как можно дольше. Модель также позаботилась о безопасности: всех гостей протестировали на COVID-19 и протестируют еще за пару дней до вылета.

Ну а сам день рождения, который она отпраздновала 21 октября, Ким совершенно точно провела с мужем и детьми. Хотя в последние месяцы у Кардашьян и Уэста очень напряженные отношения, Ким старается всеми силами наладить свою семейную жизнь. В день ее рождения Канье опубликовал на своей странице в Инстаграме снимок целующейся пары и признался жене в любви.

То, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста серьезные проблемы в браке, уже далеко не секрет. Сначала 43-летний рэпер откровенно заявил, что еще два года назад пытался развестись с 39-летней моделью. Затем публично сообщил, что они с женой не хотели рожать старшую дочку Норт и подумывали об аборте. А потом Канье и вовсе забаррикадировался на своем ранчо в Вайоминге и отказался впускать внутрь жену и докторов, отправляя в большой мир сообщения о том, что супруга хочет изолировать его. После пришла еще одна грустная новость: оказывается, Ким и Канье уже год не живут под одной крышей.

Ким Кардашьян ФОТО: Jennifer Graylock/PA

Супруги разъехались из-за психического заболевания Уэста – биполярного расстройства (из-за его обострения артист и чудит). Ким с четырьмя детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге. Как рассказал источник из окружения звездной пары изданию US Weekly, Кардашьян навещает мужа примерно раз в пять недель. Привозит с собой детей, коротко общается с супругом и улетает обратно в Лос-Анджелес. При этом Ким изо всех сил сохраняет видимость счастливой семьи и публикует в Инстаграме снимки с мужем, потому что не хочет разводиться с ним.