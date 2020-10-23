Умер отец Басты

Сегодня Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, сообщил о личной трагедии. Не стало его отца — Михаила Владимировича. Мужчина ушел из жизни в возрасте 61 года. Причина смерти пока не называется, пишет Starhit.ru.
О трагедии в семье 40-летний Баста сообщил в личном блоге: «Умер мой отец... Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром, батя... Вакуленко Михаил Владимирович 1959-2020».
Звездные друзья поспешили поддержать рэпера в комментариях. Слова соболезнования выразили актер Сергей Бадюк, солист группы «Нервы» Женя Мильковский, рэпер Lucaveros и многие другие. «Ваш отец воспитал достойного сына»; «Соболезную, Василий Михайлович. Наши родные всегда рядом с нами, в наших сердцах»; «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей», — процитировали поклонники строчки артиста из песни «Сансара».
Умер мой отец....Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером,целеустремленным,самоотверженным,мечтавшим изменить мир,искренним идеалистом,верящим в справедливость и в человечность ....Покойся с миром Батя.....Вакуленко Михаил Владимирович -1959-2020 .
Напомним, что родители музыканта развелись, когда он был совсем маленьким. Первый раз Василий увидел отца будучи семилетним мальчиком. Артист признавался, у него не было особенной связи с родителем. Однако он переживал за его судьбу: много лет назад Михаил Владимирович попал в аварию и стал инвалидом первой группы.
Сам рэпер — примерный семьянин, который обожает своих детей. Вместе с Еленой Пинской он растит двух дочерей: Марию и Василису. Баста принимает активное участие в их воспитании и даже выпустил книгу со сказками, которые он придумал вместе с девочками. «Рождение дочерей — лучшее, что я сделал в своей жизни, что у меня есть», — считает музыкант.