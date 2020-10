Умер отец Басты

Умер мой отец....Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером,целеустремленным,самоотверженным,мечтавшим изменить мир,искренним идеалистом,верящим в справедливость и в человечность ....Покойся с миром Батя.....Вакуленко Михаил Владимирович -1959-2020 .

