Умер отец Басты

О трагедии в семье 40-летний Баста сообщил в личном блоге: «Умер мой отец... Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром, батя... Вакуленко Михаил Владимирович 1959-2020».

Звездные друзья поспешили поддержать рэпера в комментариях. Слова соболезнования выразили актер Сергей Бадюк, солист группы «Нервы» Женя Мильковский, рэпер Lucaveros и многие другие. «Ваш отец воспитал достойного сына»; «Соболезную, Василий Михайлович. Наши родные всегда рядом с нами, в наших сердцах»; «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей», — процитировали поклонники строчки артиста из песни «Сансара».

Напомним, что родители музыканта развелись, когда он был совсем маленьким. Первый раз Василий увидел отца будучи семилетним мальчиком. Артист признавался, у него не было особенной связи с родителем. Однако он переживал за его судьбу: много лет назад Михаил Владимирович попал в аварию и стал инвалидом первой группы.