«Дьявол» Джанни Родари: как «Чиполлино» горел в церковных кострах, а СССР не отвернулся от него

Может быть, кому-то эта смерть, вернее, причина смертельной болезни, покажется нелепой. Дело в том, что Джузеппе был очень добрым человеком и не мог не видеть чужих страданий. Когда во время ненастья он увидел, что в холодной луже гибнет маленький котёнок, то сразу же кинулся его спасать. Сильно простудился. И поскольку медицинская помощь бедным людям в Королевстве Италия была откровенно паршивой, вылечиться не смог. Местный священник зафиксировал смерть Джузеппе.

Впоследствии сын булочника сократит своё длинное имя Джованни Франческо до короткого и звонкого Джанни. Но сокращать фамилию или пользоваться псевдонимом не станет. Фамилия его отца, Джузеппе Родари, стараниями Джанни станет почти синонимом доброты, лукавства и весёлой выдумки. А также обострённого чувства справедливости и желания за эту справедливость бороться.

Литературная судьба Джанни Родари оказалась весьма причудливой. Да, он удостоится прижизненного признания на родине. В 1967 году его назовут лучшим детским писателем Италии. В 1970 году слава Джанни Родари приобретёт планетарный масштаб. Он получит «Малую Нобелевку» — так называют премию имени Ганса Христиана Андерсена, самую престижную награду для «детских авторов».

Однако это было признание, запоздавшее как минимум на полтора десятка лет. Оно могло и вовсе не состояться. Дебют, «Книга весёлых стихов», был встречен, в общем, сравнительно благосклонно, А вот opus magnum Джанни Родари, знаменитый «Чиполлино», выпущенный в 1951 году, фактически торпедировал его литературную карьеру в Италии.

Паоло Станезе, итальянский исследователь творчества Родари, рассказывал об этом так: «В Италии книги Родари были долгое время запрещены в школах. Католическая церковь периодически устраивала их публичные сожжения перед дверями провинциальных храмов. И хотя, в отличие от знаменитых нацистских костров, эти сожжения официально государством не поддерживались, расстановка сил была вполне ясна. Католическая церковь называла Родари не иначе как „самим дьяволом“. Сжигали в основном „Чиполлино“...»

Чиполлино и Сеньор Помидор ФОТО: Shutterstock

Обычно считается, что СССР плёлся где-то в хвосте мировой моды, в том числе и литературной. Однако «казус Джанни Родари» с треском разрывает этот несправедливый шаблон. Первое настоящее признание, первый ураганный успех и славу будущий классик обретает именно что в Советском Союзе. В ноябре 1952 года, как раз когда Италия озарялась кострами, где горел «Чиполлино», «Литературная газета» отдаёт первую полосу стихам Джанни Родари в переводе Маршака. Форвардом идёт всем известное «Чем пахнут ремёсла» — своего рода дань памяти отцу Джузеппе, поскольку начинается как раз с его профессии: «У каждого дела запах особый: в булочной пахнет тестом и сдобой...»

Обложка книги Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла? Какого цвета ремёсла?». «Детгиз». 1958 г. Художник Ювеналий Коровин. ФОТО: скриншот с сайта aif.ru