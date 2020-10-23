Выяснилось, какие фильмы жители Эстонии предпочитают больше всего

В прошлом году в Эстонии было произведено 30 полнометражных фильмов, из них 15 документальных, 13 художественных и два анимационных фильма, сообщает пресс-служба ведомства.

За год произведено 132 короткометражных, т.е. продолжительностью менее 60 минут фильма, из них 62 документальных, 44 художественных и 26 анимационных фильмов. Посещаемость кинотеатров составила почти 3,7 миллионов раз.

Помимо художественных, анимационных и документальных картин в Эстонии производилось значительное количество заказных фильмов, из которых преобладающую часть составили рекламные и маркетинговые фильмы. По заказу произведено также около 300 учебных фильмов и несколько десятков музыкальных видео.

Эстонские фирмы оказывают также кинематографические услуги зарубежным кинопроизводителям. Так, иностранным предприятиям было оказано аудиовизуальных услуг на 19 миллионов евро, из них большинство составили работы, необходимые для производства художественных и рекламных фильмов. В прошлом году основным примером подобного сотрудничества стал художественный фильм «Tenet» («Довод»), пишет Stolitsa.

Аналитик Департамента статистики Маали Кябин отметила, что из 428 картин, вышедших на экраны, 58 фильмов были эстонского производства. «Помимо эстонских фильмов, в прошлом году в кинопрокат вышло 199 фильмов европейского производства, 136 – производства США и 35 фильмов – других государств. Кинотеатры посещались немного чаще, чем годом ранее, и общая посещаемость составила почти 3,7 миллионов раз, или 278 посещений на 100 жителей. Средняя цена билета в кино составила 5,9 евро», – уточнила Кябин.

Самым популярным фильмом прошлого года вне конкуренции стала кинолента «Tõde ja õigus» («Правда и справедливость»), которую посмотрели 267 588 человек. Этот фильм принес и самый большой кассовый доход – более 1,5 миллионов евро. Далее следуют “Klassikokkutulek 3: Ristiisad» («Встреча одноклассников 3: Крестные отцы») и американская картина «Lõvikuningas» («Король Лев»), которые посмотрели 122 146 и 112 606 раз соответственно. Из эстонских картин в первую десятку просмотров вошли также фильмы «Ott Tänak: The Movie» и «Vanamehe film» («Фильм старика»).