Пт, 23.10.2020
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Кая Каллас: депутат EKRE интересуется, думаю ли я о самоубийстве

Кая Каллас

ФОТО: Raul Mee/AP/Scanpix

Председатель Партии реформ Кая Каллас (43) рассказала в социальных сетях, какой неожиданный вопрос задал ей один из депутатов от партии EKRE в зале Рийгикогу.

«Время решит, кто на правильной стороне истории, но сегодня, конечно, это не очень утешительно. Партия реформ активно предлагала сформировать правительство без EKRE, но, к сожалению, наше предложение не было принято. Сегодня один депутат EKRE спросил меня в большом зале Рийгикогу, есть ли у меня мысли о самоубийстве. Я не предоставлю им такой радости. Давайте продолжим борьбу», – подписала Каллас опубликованный вчера в Instagram снимок.

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