Кая Каллас: депутат EKRE интересуется, думаю ли я о самоубийстве

«Время решит, кто на правильной стороне истории, но сегодня, конечно, это не очень утешительно. Партия реформ активно предлагала сформировать правительство без EKRE, но, к сожалению, наше предложение не было принято. Сегодня один депутат EKRE спросил меня в большом зале Рийгикогу, есть ли у меня мысли о самоубийстве. Я не предоставлю им такой радости. Давайте продолжим борьбу», – подписала Каллас опубликованный вчера в Instagram снимок.