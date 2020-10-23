Кая Каллас: депутат EKRE интересуется, думаю ли я о самоубийстве

Председатель Партии реформ Кая Каллас (43) рассказала в социальных сетях, какой неожиданный вопрос задал ей один из депутатов от партии EKRE в зале Рийгикогу.
«Время решит, кто на правильной стороне истории, но сегодня, конечно, это не очень утешительно. Партия реформ активно предлагала сформировать правительство без EKRE, но, к сожалению, наше предложение не было принято. Сегодня один депутат EKRE спросил меня в большом зале Рийгикогу, есть ли у меня мысли о самоубийстве. Я не предоставлю им такой радости. Давайте продолжим борьбу», – подписала Каллас опубликованный вчера в Instagram снимок.
Eks aeg otsustab, kes on õigel pool ajalugu, aga täna see muidugi väga ei lohuta. Reformierakond tegutses aktiivselt, et pakkuda valitsuse moodustamist ilma EKRE-ta, aga kahjuks meie pakkumist ei võetud vastu. Täna üks EKRE saadik küsis mult Riigikogu suures saalis, et kas mul on enesetapumõtted. Seda rõõmu ma siiski neile ei paku. Võitleme edasi. #riigikogu #valitsuskriis