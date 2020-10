Кая Каллас: депутат EKRE интересуется, думаю ли я о самоубийстве

Eks aeg otsustab, kes on õigel pool ajalugu, aga täna see muidugi väga ei lohuta. Reformierakond tegutses aktiivselt, et pakkuda valitsuse moodustamist ilma EKRE-ta, aga kahjuks meie pakkumist ei võetud vastu. Täna üks EKRE saadik küsis mult Riigikogu suures saalis, et kas mul on enesetapumõtted. Seda rõõmu ma siiski neile ei paku. Võitleme edasi. #riigikogu #valitsuskriis

A post shared by Kaja Kallas (@kajakallas) on Oct 22, 2020 at 11:38am PDT