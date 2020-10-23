На седьмом месяце: стал известен пол ребенка Кети Топурии

Несмотря на внушительный срок, Топурия продолжает выступать на корпоративах — тут ее можно понять: кто знает, вдруг пандемия опять закроет артистов по домам. А вот от официальных выходов в свет 34-летняя Кети отказывается, чтобы сильно не афишировать свое интересное положение.

Беременность у певицы протекает спокойно — она продолжает встречаться с друзьями, репетировать, в общем вести довольно активный образ жизни. Рожать Топурия будет в Москве, в одной из элитных клиник. Отец ребенка — 36-летний бизнесмен Лев Деньгов, о романе пары стало известно год назад. Недавно мужчина сделал возлюбленной предложение руки и сердца, но пожениться они пока не успели. Решили отложить событие до появления на свет малыша.

«Кети и Лев уже узнали пол ребенка, они ждут мальчика, — поделился источник в окружении пары. — Оба очень счастливы. — Сейчас седьмой месяц беременности, так что наследник у ребят появится в самом конце года».

Для Топурии это будет второй ребенок — певица уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию, которую родила от бизнесмена Льва Гейхмана. Три года назад супруги развелись, но сохранили прекрасные отношения ради воспитания наследницы.