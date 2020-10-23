Выходит новый проект Семена Слепакова «Окаянные дни»: а вы переживали такое на самоизоляции?

Режим самоизоляции породил множество проектов в формате скринлайф и большинство из них не сильно отличаются друг от друга. Семен Слепаков решил сделать совершенно не похожий ни на что продукт и сделал несколько независимых историй на самые разные темы.

Жизнь на удаленке: для одних она стала приятным времяпрепровождением, а для других превратилась в тяжелое испытание.

Сценарий для большинства эпизодов написали Семен Слепаков и соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин. Четыре эпизода снял Андрей Болтенко, две серии на счету актрисы Ирины Вилковой («Полицейский с Рублевки», «Остров») и по одной истории сделали Петр Буслов («Домашний арест»), Максим Пежемский («Наша Russia»), Роман Волобуев («Последний министр») и актер Владимир Епифанцев («Жуки»).

Роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова, Александр Ильин-старший, Ольга Дибцева и многие другие. Спродюсировали сериал Семен Слепаков, Александр Дулерайн, Таймураз Бадзиев, Артур Джанибекян и Андрей Болтенко.

Семен Слепаков так говорит о своем новом проекте: «Думаю, что зрителям стоит посмотреть этот сериал для того, чтобы посмеяться и вспомнить, что происходило на самоизоляции. Ценность всех этих историй в том, что они вряд ли бы произошли когда-нибудь при других обстоятельствах, и то, что еще год назад казалось нам полной утопией, превратилось в реальность».