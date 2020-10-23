Поклонники в восторге от фигуры Водонаевой в облегающем наряде из кожи

Ведущая опубликовала в Инстаграме видео, на котором она запечатлена во время городской прогулки. Знаменитость показала эффектный черный тотал-лук. Основным акцентом в образе выступили кожаные брюки, обтягивающие стройные ноги и бедра звезды и сидящие как влитые. Остальные вещи были подобраны в такой же стилистике: черная облегающая водолазка и кожаная куртка-косуха. Знаменитость соблазнительно двигалась перед камерой, предоставляя возможность рассмотреть ее фигуру со всех сторон.

В подписи к снимку ведущая пожаловалась на осеннюю хандру и написала, что московская погода вызывает у нее уныние. Однако образ звезды ни в кое мере не соответствовал ее печальному настроению: фигура Алены и ее наряд произвели настоящий фурор в сети, пишет портал Kleo.ru.