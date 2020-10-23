Самый высокооплачиваемый актер мира показал фото, где позирует 11-летним в отцовских трусах

Рокки Джонсон (настоящее его имя Уэйд Дуглас Боулз) умер в январе этого года в возрасте 75 лет. Рокки выиграл целый ряд престижных чемпионатов, а в 1991 году ушел «в отставку» и стал тренером собственного сына. Он был с ним жестким и Дуэйн говорит, что в детстве обижался на отца, награждавшего его тумаками. Но, повзрослев, оценил его отношение к нему. 48-летний Дуэйн, начинавший свою карьеру в качестве рестлера под псевдонимом Скала, говорил, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он сейчас есть.