«Вообще не сможет ходить»: Конкина парализовало

Родственники почему-то убеждены, что у Владимира Конкина и его директора Елены Переслени роман. И якобы эти отношения начались еще в то время, когда была жива его супруга Алла. Однако сами актер и его помощница категорически отрицают это.

На сей раз в студии появилась Елена Конкина, супруга сына актера Ярослава. Отметим, что сам наследник был за кулисами и следил за событиями через монитор. Ярослав еле сдерживался. Мужчине не нравится, что Елена Переслени очень погружена в жизнь его семьи. А еще ему обидно за мать. «Я сейчас очень не уравновешен… Не могу слушать бред людей, которые уничтожили мою мать. На дне рождения у папы она с мужем разыгрывала сценку, в которой выставила ее дурой», – выпалил Ярослав.

Его жена же призналась, что уже много лет между ее мужем и именитым свекром сохраняются крайне напряженные отношения. Все началось, когда пьяный ВладимирКонкин выстрелил в наследника, приняв его за грабителя. К счастью, ранение оказалось не тяжелым, однако отношения между отцом и сыном испортились.

Невестка добавила, что общение не восстановилось даже, когда у Ярослава случилась беда. «Он был парализован. Очень долгое время находился в инвалидной коляске. Четыре года назад врачи говорили, что он вообще не сможет ходить. Ребенок парализован. А он даже не поинтересовался: "Сынок, как ты? Как твои трое детей?"» – вскрыла проблемы в семье Конкина.

Причем, по словам Елены, для Ярослава принципиально, чтобы именно отец сделал первый шаг навстречу. «Есть обида серьезная на отца. Я ее понимаю. Он говорит: "Я хочу, чтобы отец позвонил сам. Пусть он совершит этот поступок". Могли быть обиды и у Софии. Она была достаточно одинокой, это всем известно», – отметила невестка артиста.