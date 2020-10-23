Вы только посмотрите, каким красавцем вырос сын Сенчуковой и Рыбина

Василий 12,5 лет занимался единоборствами и добился серьезных успехов.
Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» показал огромное количество медалей, которые в разные годы выиграл красавчик-сын музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Василий Рыбин долгие годы занимался каратэ и добился прекрасных успехов.
«Это правда все ваше? Здесь почти сотня медалей. Победы на чемпионатах мира, России», — сказал удивленный Борис Корчевников. «Когда Вася родился, то я стал искать секции в Долгопрудном, куда его пристроить. Я нашел секцию тенниса. Позвонил туда. Сказали приводить ребенка в три года, а ему тогда было всего 11 дней. Он стал заниматься в итоге карате. И последующие 12,5 лет я возил его на тренировки. Без выходных практически».
Василию Рыбину сейчас 21 год. У него огромная армия поклонниц в Сети. Молодой человек учится во МГИКЕ на режиссера театральных представлений. Также он записывает музыкальные альбомы.
Дорогие мои ❤️❤️❤️ Спасибо огромное всем тем, кто поздравил меня с Днём Рождения!!! Это самый приятный подарок от вас 😍 Особенно, огромное спасибо всем тем, кто пожелал мне скорейшего выздоровления, ПОТОМУ ЧТО ЭТО РЕАЛЬНО СРАБОТАЛО🔥🔥🔥 У меня сегодня хоть не 39.0 температура, и могу спокойно передвигаться... Вы лучшие❤️❤️❤️БОГИ С ВАМИ 🔥 А пока вы думаете на кого я похож, вот вам фотка на которой как бы 2 меня 😂. . . #model#photo#photographer#photooftheday#batnorton#cool#beauty #beautiful#look#job#long#hair#guy #mister #mr #black #viking #nord #man