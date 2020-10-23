Вы только посмотрите, каким красавцем вырос сын Сенчуковой и Рыбина

«Это правда все ваше? Здесь почти сотня медалей. Победы на чемпионатах мира, России», — сказал удивленный Борис Корчевников. «Когда Вася родился, то я стал искать секции в Долгопрудном, куда его пристроить. Я нашел секцию тенниса. Позвонил туда. Сказали приводить ребенка в три года, а ему тогда было всего 11 дней. Он стал заниматься в итоге карате. И последующие 12,5 лет я возил его на тренировки. Без выходных практически».