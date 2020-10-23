«Страшно далека от народа»: Малышева озвучила три суперпродукта против COVID-19 и разгневала Сеть

«Очень полезные рекомендации, ага. На какие шиши их покупать, эти полезные продукты, если на макарошки не у всех хватает???», «Она хоть знает, сколько получает основная часть населения?», «Зашла в магнит, устриц нет, видно пенсионеры расхватали», «Что ещё есть дороже выставляйте», «Если эти три продукта такие суперские, почему же в Италии такой ужас, а во Франции и Бразилия не отстаёт?», «Особенно устрицы… И купить не на что и не продают их в городишко и деревнях», «Страшно далека она от народа»,