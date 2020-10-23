«Страшно далека от народа»: Малышева озвучила три суперпродукта против COVID-19 и разгневала Сеть

Врач Елена Малышева дала россиянам новые советы в период распространения коронавируса. В свою очередь, пользователи Сети жестко раскритиковали теледоктора за ее советы.
Она рассказала, какие продукты помогут уберечься от коронавируса. О трех «суперпродуктах» Малышева написала на своей странице в Instagram.
По словам телеведущей, продукты обеспечивают организм необходимыми микроэлементами, недостаток которых может вызвать тяжелое протекание коронавируса. Уберечься от коронавируса и перенести его легче помогут витамин D, цинк и селен.
Малышева назвала три продукта, первый из которых – печень трески, которая содержит большое количество витамина D.
Еще один продукт – сырые устрицы, высокое содержание цинка в которых препятствует размножению вируса в клетке. Третий продукт – бразильский орех, снижающий риск образования тромбов в сосудах.
Однако многие пользователи не оценили такие советы о продуктах, которые недоступны большинству россиян, пишет Topnews.ru.
Некоторые выразили недоумение, почему же в тех странах, где едят устриц и бразильские орехи, такая высокая заболеваемость и смертность от коронавируса.
«Очень полезные рекомендации, ага. На какие шиши их покупать, эти полезные продукты, если на макарошки не у всех хватает???», «Она хоть знает, сколько получает основная часть населения?», «Зашла в магнит, устриц нет, видно пенсионеры расхватали», «Что ещё есть дороже выставляйте», «Если эти три продукта такие суперские, почему же в Италии такой ужас, а во Франции и Бразилия не отстаёт?», «Особенно устрицы… И купить не на что и не продают их в городишко и деревнях», «Страшно далека она от народа»,
– написали пользователи Сети.