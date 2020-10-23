Это невероятно! Многодетная мать из Эстонии так хороша, что выглядит моложе собственной дочери

Роскошная жизнь в большой семье! У Карин и Карла пятеро детей, все они всемером живет в трехэтажном доме в Нымме, где на последнем этаже у детей свой штаб. Отец семейства - единственный член этой семьи, который ходит на работу, чтобы ежедневно прокормить семь ртов, оплатить тренировки, ремонт, а также позволить развлекательную программу. Но они живут и не жалуются!
Знакомьтесь, семья Паюров: 17-летний Джеф Расмус, 40-летний отец Карл, 17-летняя Кирстина, 35-летняя мать Карин, 10-летний Карл, почти четырехлетний Кристо Стиг и почти двухлетний Карл Алекс. Родители всех этих детей выглядят так молодо, что даже не верится, что это всё их дети. Но у них нет усталости, бессонных ночей. В этом доме все наслаждаются времяпрепровождением и заботой друг о друге. У них на заборе и внутри дома развешены юмористические вывески, самая важная из них - «Мать всегда права». Семья Паюров живет в трехэтажном доме в Нымме, который построил и реновировал отец семейства, дом украшают портреты всех членов семьи. В спальне у Карин и Карла висит свадебное платье, они уже 10 лет в браке, скоро будут отмечать годовщину совместной жизни и их ждет необычная фотосессия.
Любимое место для детей - кровать родителей. И если их вдруг нет дома, старшая и единственная дочь спит в кровати родителей, потому что там удобнее. Дочь играет на гитаре и они собираются на третьем этаже, поют песни, танцуют. Старшая дочь хочет стать криминальным полицейским, а сын - спасателем. Также Кирстина планирует добровольно отслужить в эстонской армии вместе со своим братом, а потом поступить в академию МВД. 10-летний Карл пока что думает, что хочет стать изобретателем.
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