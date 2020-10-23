Это невероятно! Многодетная мать из Эстонии так хороша, что выглядит моложе собственной дочери

Знакомьтесь, семья Паюров: 17-летний Джеф Расмус, 40-летний отец Карл, 17-летняя Кирстина, 35-летняя мать Карин, 10-летний Карл, почти четырехлетний Кристо Стиг и почти двухлетний Карл Алекс. Родители всех этих детей выглядят так молодо, что даже не верится, что это всё их дети. Но у них нет усталости, бессонных ночей. В этом доме все наслаждаются времяпрепровождением и заботой друг о друге. У них на заборе и внутри дома развешены юмористические вывески, самая важная из них - «Мать всегда права». Семья Паюров живет в трехэтажном доме в Нымме, который построил и реновировал отец семейства, дом украшают портреты всех членов семьи. В спальне у Карин и Карла висит свадебное платье, они уже 10 лет в браке, скоро будут отмечать годовщину совместной жизни и их ждет необычная фотосессия.