Что полезного в макаронах и как на них похудеть

Сколько варить альденте, чтобы не промахнуться, зависит от вида макарон, их толщины и формы, от того, свежая паста или засушенная в промышленных условиях. Плюс ко всему обычно рекомендации о времени варки есть на всех пачках. Но если нет, то вот вам элементарный совет: у макарон есть маркировка, они делятся по номерам, чаще всего используют номер шесть. Такие надо варить примерно девять минут. Достаньте одну макаронину за минуту до рекомендованной производителем цифры, порвите ее или разрежьте. Если в середине будет беленькая точка, тесто останется немного твердым внутри, это и есть альденте.

Переварили макароны? Ну не выбрасывать же их. Такое тоже можно есть, но надо понимать, что пользы в них уже мало, макароны выделили клейковину, а это крахмал (содержится в любых злаках), превратившийся в клейстер. Больше варишь — больше клейстера и, соответственно, меньше пользы.

Не варите макароны с маслом

Есть древний миф, что, якобы для того чтобы макароны не слиплись, нужно в воду добавить подсолнечное масло. Не слушайте никого и не переводите продукты.

— Это банальное самовнушение, с точки зрения физического процесса оно ничего абсолютно не дает. Масло и вода — жидкости разной плотности. Масло будет просто кипеть наверху. Имеет смысл заправить маслом готовые макароны, чтобы они не слипались. Но опять же хорошие макароны твердых сортов пшеницы не должны слипаться, пока они горячие, — советует Иван Ануфриев.

При этом в уже готовое блюдо можно добавить сливочное масло или даже смешать его с оливковым — будет вкусно и полезно.

Сосиска убьет всю пользу ваших макарон

Диетологи говорят макаронам с сосисками категорическое «нет». Несмотря на то что в макаронах есть некоторая польза, конкретно это сочетание вредное, так как в нем высокое содержание углеводов.

— Ребенку нужно мясо, а мама заменяет его сосиской — это вообще неправильно. Лучше вообще макароны есть с овощами. Потому что овощи — это растительный белок и клетчатка с небольшим количеством углеводов, с невысоким содержанием энергии, и они очень хорошо сочетаются, — утверждает Нина Торицына.

В привычном понимании и овощи, и макароны — это все гарниры. Но стоит их объединить, как вы получите вполне самостоятельное блюдо. Макароны прекрасно сочетаются с томатами, болгарским перцем, кабачками, баклажанами, патиссонами, луком и чесноком. Есть множество рецептов пасты с одними только овощами — это легкая еда, которая быстро усваивается. Во всех без исключения овощах есть укрепляющие иммунитет витамины и необходимые минералы. А это прямой привет кровеносной системе и крепким зубам. К тому же овощи придадут организму энергии.