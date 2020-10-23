18 лет после трагедии: как сложились судьбы самых юных заложников «Норд-Оста»

Окончив факультет ветеринарной медицины, Елена устроилась зооинженером в Кавказский биосферный заповедник, затем работала в ветклиниках Москвы, а в прошлом году стала сотрудником Сафари-Парка в Геленджике. Врач обожает животных и, похоже, они отвечают ей взаимностью.

Запретная тема

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Instagram Анастасия Ильина с семьей Настя готова рассказать сыну Тимофею о трагедии юности, когда он станет старше и сам спросит

После «Норд-Оста» 14-летняя Настя Ильина страдала от фобий. Она до сих пор чувствует себя некомфортно в театрах, концертных залах, да даже в кинотеатре. Чтобы побороть страх, девушка решила уехать из мегаполиса. «Теперь живу в Сочи, — рассказывала Настя. — Здесь все друг друга знают, и от этого тепло на душе, словно ты защищен от чужих людей. У меня любящий муж, которому я подарила очаровательного сынишку. Супруг о трагедии знает, старается не касаться этой темы. Не понимает, какие подобрать слова. В тот страшный день мы с подругой хотели прикинуться иностранками, чтобы террористы нас выпустили, но они попросили паспорт. План провалился. Мы не ели трое суток, воду нам давали редко, в туалет ходили в оркестровую яму».

У одной из смертниц было радио. Девушки слушали новости и молились, чтобы для них поскорее придумали план спасения и не расстреляли. «Помню, как пустили газ, а дальше — все в тумане. Очнулась уже в больнице c подключенным аппаратом искусственного дыхания, — продолжала Ильина. — Врачи вводили лекарства и долго с нами разговаривали, не давали заснуть. Боялись, что мы уже не откроем глаза... Да, эта дата — самая страшная в моей жизни, но я на ней не зацикливаюсь. Все мое внимание сейчас сконцентрировано на сыне, хочу уберечь его от несчастий».

Друг за друга

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Машу и Никиту еще больше сблизила трагедия детства

«Я слишком маленькая, чтобы умирать!» — прошептала восьмилетняя Маша Ган маме, когда террористы объявили, что теперь они заложники. Шестилетний Никита теснее прижался к сестре. Мальчик ждал, что на сцене появится герой, а вместо него вышли вооруженные люди… Сегодня семья Ган вспоминает о «Норд-Осте», только когда приходят повестки из суда.

«Приглашают выступить в качестве свидетелей, — делилась Мария. — Но думаю, разберутся без нас. В 16 лет у меня была паническая атака. Пошла с друзьями в театр, сели на балконе, и вдруг показалось — все как на Дубровке: место, ряд... Я запаниковала, заметалась, начала плакать. Слава богу, потом такого не повторялось».