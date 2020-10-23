18 лет после трагедии: как сложились судьбы самых юных заложников «Норд-Оста»

В памятную дату люди по-прежнему собираются у мемориала рядом с Театральным центром на Дубровке. По официальным данным, в 2002 году в результате теракта погибли 130 человек, пишет «Стархит».
Прошло уже 18 лет с того момента, когда телеканалы по всему миру облетели ужасающие кадры из концертного зала на московской Дубровке. 23 октября 2002-го группа вооруженных боевиков захватила и три дня удерживала работников Театрального центра, зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались 916 человек. Большую часть удалось освободить, но 130 (а по другим данным — 174) человек погибли.
Захваченным не давали ни еды, ни воды, на их глазах террористы стреляли в воздух, минировали здание, убивали. Такое не забывается никогда, воспоминания, словно ночной кошмар, преследуют заложников. Как и во все предыдущие годы, сегодня к мемориалу рядом с Театральным центром поднесут цветы те, кто потерял в страшном теракте родных и близких. Присоединятся к ним и люди, которым чудом удалось уцелеть.
Родился в рубашке
Когда произошла трагедия, Максиму Бушуеву было 12. Из-за пережитого стресса он помнит ее смутно, только отдельные фрагменты. Когда террористы освобождали последнюю группу детей, мальчик смело выкрикнул: «Я тоже пойду с ними!» Удача улыбнулась ему, ребят выводил Иосиф Кобзон. Через несколько минут маленького Максимку со слезами на глазах уже обнимал папа: «Ты жив!» Но судьба не оставила семью Бушуевых в покое, приготовив им новые испытания.
«Через год после теракта меня сбила «ГАЗель», — рассказал Максим. — Я пролежал в коме три дня, но выжил. Кто-то другой на моем месте решит, мол, злой рок. Но я считаю, эти события никак не повлияли на мой дальнейший путь. У меня красавица жена, двое замечательных сыновей. Преподаю в автошколе. Многим нравится, как я веду занятия, поэтому тружусь сразу в нескольких местах. А в свободное время работаю над созданием сайтов. Я не существую только сегодняшним днем, стараюсь все продумывать наперед. А как иначе? Экономическая ситуация в нашей стране тяжелая».
Не забыть
В трагедии на Дубровке погибла младшая сестренка Елены Худяковой, Нина. После случившегося резко повзрослевшая 12-летняя девочка научилась ценить каждый миг.
«Сломанные ноготь, машина, каблук — такие мелочи... — говорит Лена. — Стараюсь донести до каждого: нельзя, чтобы несчастья брали над тобой верх. От них можно избавиться, если начнешь работать над собой. Меня не коснулся сложный подростковый период, когда родители — враги и во всем виноваты. Наоборот, мама и папа для меня — лучшие люди на земле! Мне повезло, ведь меня и еще нескольких детей освободили уже через пару часов после захвата. Я не провела в зале три дня, но думаю, справилась бы. Нужно всегда быть сильным! Сестренку уже не вернешь, однако «Норд-Ост» должен остаться в нашей памяти, несмотря на чувство страха!»
Окончив факультет ветеринарной медицины, Елена устроилась зооинженером в Кавказский биосферный заповедник, затем работала в ветклиниках Москвы, а в прошлом году стала сотрудником Сафари-Парка в Геленджике. Врач обожает животных и, похоже, они отвечают ей взаимностью.
Запретная тема
Настя готова рассказать сыну Тимофею о трагедии юности, когда он станет старше и сам спросит
После «Норд-Оста» 14-летняя Настя Ильина страдала от фобий. Она до сих пор чувствует себя некомфортно в театрах, концертных залах, да даже в кинотеатре. Чтобы побороть страх, девушка решила уехать из мегаполиса. «Теперь живу в Сочи, — рассказывала Настя. — Здесь все друг друга знают, и от этого тепло на душе, словно ты защищен от чужих людей. У меня любящий муж, которому я подарила очаровательного сынишку. Супруг о трагедии знает, старается не касаться этой темы. Не понимает, какие подобрать слова. В тот страшный день мы с подругой хотели прикинуться иностранками, чтобы террористы нас выпустили, но они попросили паспорт. План провалился. Мы не ели трое суток, воду нам давали редко, в туалет ходили в оркестровую яму».
У одной из смертниц было радио. Девушки слушали новости и молились, чтобы для них поскорее придумали план спасения и не расстреляли. «Помню, как пустили газ, а дальше — все в тумане. Очнулась уже в больнице c подключенным аппаратом искусственного дыхания, — продолжала Ильина. — Врачи вводили лекарства и долго с нами разговаривали, не давали заснуть. Боялись, что мы уже не откроем глаза... Да, эта дата — самая страшная в моей жизни, но я на ней не зацикливаюсь. Все мое внимание сейчас сконцентрировано на сыне, хочу уберечь его от несчастий».
Друг за друга
«Я слишком маленькая, чтобы умирать!» — прошептала восьмилетняя Маша Ган маме, когда террористы объявили, что теперь они заложники. Шестилетний Никита теснее прижался к сестре. Мальчик ждал, что на сцене появится герой, а вместо него вышли вооруженные люди… Сегодня семья Ган вспоминает о «Норд-Осте», только когда приходят повестки из суда.
«Приглашают выступить в качестве свидетелей, — делилась Мария. — Но думаю, разберутся без нас. В 16 лет у меня была паническая атака. Пошла с друзьями в театр, сели на балконе, и вдруг показалось — все как на Дубровке: место, ряд... Я запаниковала, заметалась, начала плакать. Слава богу, потом такого не повторялось».
Маша преподавала у детей английский, много путешествовала по России и Европе, но не теряла связь с братом. «Я занимаюсь добычей и обработкой камней, — рассказывал Никита. — Ездил в командировки в Восточную Сибирь, почти месяц прожил в тайге, летал на Байкал. В каждой такой поездке меня охватывает восторг от природы и встреч с местными жителями, я как никто чувствую красоту вокруг».