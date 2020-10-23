Стало известно имя суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина

Журналистам удалось выведать имя и фамилию той самой женщины и даже услышать от нее рассказ, как именно она расставалась с двойняшками. Согласно сведениям различных изданий, женщину зовут Елена Ширинина. Она также рассказала, что у не было проблем с тем, чтобы отдать малышей. Дело в том, что из-за гормонов, некоторые женщины, которые вынашивают детей по контракту, начинают воспринимать их как родных.