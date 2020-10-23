Звезда «Интернов» выгнала 14-летнего сына из дома, став сектанткой

Исполнительница ролей в фильмах «Интерны» и «Глухарь» вот уже год не общается с Николаем и отреклась от него. Назаренко поведал, что артистка вступила в секту, где все поклоняются приезжей из Украины женщине. По словам Николая, ранее глава секты работала продавцом обуви, а теперь ее считают богиней.

Молодой человек вспомнил, что еще маленьким мальчиком его брали с собой на обряды секты. Ребенка побили там за то, что он не согласился подчиняться секте и быть ее членом.

Николай также утверждает, что мать выгнала его из дома, когда ему было 14 лет. Подростку приходилось жить у других людей.

Сейчас в квартире, где проходило детство молодого человека, живут незнакомые ему люди. Мать Николая, как он заявляет, потребовала, чтобы он выписался оттуда. При этом она сама имеет огромный долг за коммунальные услуги.

Также молодой человек написал, что была продана квартира его бабушки, причем молодой человек написал доверенность на мать, что она может продать его долю. Тогда актриса, по словам Николая, продала половину квартиры и приобрела комнату в общежитии, оформив ее на себя. Счета на комнату приходили все время на незнакомых ему людей, объяснил Назаренко.

Женщина в то же время утверждала, что будто бы не успела переоформить недвижимость на него. Об этом Николай поведал на шоу «Прямой эфир».