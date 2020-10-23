У владельцев дорогих автомобилей спросили, чем они зарабатывают на жизнь

Богачи часто тратят деньги на дорогие элитные вещи, которые не по карману простым людям. Это может быть яхта, драгоценности или автомобили. Последнее - обязательно.

Похоже, что большинство автовладельцев давали искренние ответы. Он сделал серию таких роликов и, судя по всему, собирается ее продолжить, сообщает Elu24. Большинство говорили, что они врачи, банкиры, один оказался владельцем шести магазинов, а еще один занимался бизнесом, связанным с текилой. Такие отвечали охотно, потому что им особо нечего скрывать, они гордятся, что сами заработали на дорогой автомобиль.

Мужчина в Ferrari F12tdf (621 600 долларов) способом заработка назвал прямые инвестиции, водителем Aston Martin Vantage (153 000 долларов) оказался юрист, а за рулем Porsche Panamera Turbo (153 000 долларов) был доктор. Однако в то же время выяснилось, что многие не знали, что ответить просто потому, что они вообще нигде не работали. Один мужчина, например, просто неловко улыбнулся, прежде чем признать, что он "ничего не делает".

Но больше всего комментариев получила женщина на Maserati Levante, которая дала предельно ясный ответ: "Я замужем. И что?".

Бизнесмены от недвижимости - самые состоятельные. Некоторые из них предпочитают Bugatti Chiron (примерно 3 000 000 долларов), а другие - Rolls Royce Phantom Zenith (320 000 долларов). Владелец одной ИТ-компании рассекает по американским дорогам на McLaren 650 Spider (примерно 459 250 долларов).