Владимир Пресняков в третий раз стал отцом: известны пол и имя ребенка

22 октября Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями во второй раз. У пары родился сын. Об этом Наталья сообщила на своей странице в Instagram . Она разместила фото с Владимиром и их сыном из роддома.

Владимир и Наталья познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу «Большие гонки». На тот момент Владимир состоял в браке со своей второй женой – модельером Еленой Ленской. В 2010 году Владимир и Наталья поженились. Пара долгое время уходила от вопросов о детях. В 2015 году у артистов родился первенец – сын Артемий. Для Натальи он стал первым ребенком, а вот для Владимира – вторым, как мы уже писали выше, у певца есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте. Сейчас парню 29 лет.