Новый отечественный фильм «Рождество в джунглях»

Новый фильм Яака Кильми для всей семьи «Рождество в джунглях» приглашает зрителей отправиться на поиск увлекательных приключений в джунгли Индонезии. Семья главной героини картины, 10-летней Паулы, переезжает в жаркую тропическую страну, где им предстоит освоиться в новой непривычной среде. Большим сюрпризом для Паулы становится то, что в Индонезии не празднуют Рождество, а тут еще непривычный образ жизни и новая работа папы приводят к натянутым отношениям в семье. Акхим, новый друг Паулы, рассказывает, что где-то глубоко в джунглях живет рождественский шаман, который может исполнить все ее желания. Друзья отправляются в путь, полный приключений.

Режиссер картины Яак Кильми говорит, что работа над ней стала будто исполнением всего, о чем он мечтал в детстве: «Я вырос на книгах Жюля Верна. Пожалуй, я еще ребенком мечтал создать приключенческий фильм, действие которого происходило бы в джунглях, пустыне или неспокойном море. Джунгли теперь можно вычеркнуть – эта мечта сбылась. Работать там было непросто, но тропический лес, конечно, очень кинематографичен. Я стремился снять фильм, который сам с удовольствием бы смотрел в детстве, но в то же время хотелось затронуть темы, которые очень важны для меня нынешнего».

Роль Паулы в картине исполнила юная латвийская актриса Ребека Шукста, а ее верного друга и проводника Акима сыграл индонезиец Бридден Фабло Эскобар. Озвучивает Паулу Эло-Мирт Оя, уже знакомая эстонским зрителям по роли Ану в «Сипсике». Акхима дублирует Нильс Яагуб Энгланд – он также принимает участие в следующем детском фильме Кильма «Башня наоборот». Роли экологов в картине исполнили излюбленные эстонские актеры Саара Пиус и Пяэру Оя, а Тыну Карк выступил в абсолютно неожиданной роли.

Безумная идея объединить приключения в джунглях и Рождество возникла у Яака Кильма и латвийского продюсера Робертса Виновскиса. Написание сценария доверили сценаристу из Латвии – Лоте Эглите. Эвелин Пенттиля, эстонский сопродюсер картины, рассказала о том, как снимался фильм: «Для привыкших к северному климату прибалтийцев это был неповторимый опыт, ведь в основном действие происходило в тропиках. Как только мы прибыли в Индонезию, стало понятно, что нам предстоит работать с профессионалами своего дела – о сотрудничестве с индонезийской частью съемочной команды остались самые приятные впечатления. Множество вдохновения подарили улицы и жители Джокьякарты, а сценарий, в который Лоте Эглите вложила душу, ожил еще более ярко, чем мы могли ожидать».

Над совместным эстоно-латвийским приключенческим семейным фильмом «Рождество в джунглях» работали режиссер Яак Кильми («Герои» и «Бунт свиней») и сценарист Лоте Эглите. Оператором картины стал Айгарс Сермукшс, художником – Катрин Сипельгас.

Фильм снят компанией Locomotive Productions (Латвия), продюсером стал Робертс Виновскис. В производстве также принимала участие компания Stellar Film (Эстония), а сопродюсером в Эстонии стала Эвелин Пенттиля. Фильм создан при поддержке Латвийского национального центра кинематографии, Эстонского института кино, фонд Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры») и TV3. Дистрибьютор – ACME Film.