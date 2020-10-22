Чт, 22.10.2020
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Разлюбил и бросил: Гарик Харламов раскрыл подробности разрыва с Кристиной Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов

ФОТО: Instagram

Актер долго не решался на развод с женой из-за дочки Насти, пишет Kp.ru.

Гарик Харламов раскрыл подробности разрыва с Кристиной Асмус. Актер впервые подтвердил, что именно он был инициатором развода, однако долго не решался на этот шаг из-за боязни травмировать ребенка. Шоумен порвал бы с женой еще раньше, просто комик не хотел повторять судьбу своего отца, бросившего семью.

«Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. У меня был свой мир, а у нее - кардинально другой, поэтому общих тем для разговоров становилось все меньше», - признался Гарик Харламов.

По его словам, в их случае инициатором развода был он, так как попросту разлюбил жену. Однако долгое время не решался на расставание с Кристиной Асмус. Дело в том, что в детстве Гарик пережил болезненный развод родителей, поэтому до последнего не хотел, чтобы его дочь Настю постигла такая же участь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Ты не представляешь, сколько времени именно это останавливало меня от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя. И все равно это происходит. Но у нас все было не так жестко, как в случае с моими родителями», - признался резидент Comedy Club в в YouTube-шоу «Без души» Данилы Поперечного.

Шоумен констатировал, что его наследница до сих пор не в курсе, что родители больше не вместе. «В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», - добавил Харламов.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе в июне 2020 года. При этом пара сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом «Текст». 16 июля шоумен подал в суд документы о разделе имущества. Инсайдеры не раз утверждали, что Гарик особенно не тоскует. По слухам, он купается в женском внимании.

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