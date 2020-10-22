Разлюбил и бросил: Гарик Харламов раскрыл подробности разрыва с Кристиной Асмус

Гарик Харламов раскрыл подробности разрыва с Кристиной Асмус. Актер впервые подтвердил, что именно он был инициатором развода, однако долго не решался на этот шаг из-за боязни травмировать ребенка. Шоумен порвал бы с женой еще раньше, просто комик не хотел повторять судьбу своего отца, бросившего семью.

«Мы еще не развелись официально. У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. У меня был свой мир, а у нее - кардинально другой, поэтому общих тем для разговоров становилось все меньше», - признался Гарик Харламов.

По его словам, в их случае инициатором развода был он, так как попросту разлюбил жену. Однако долгое время не решался на расставание с Кристиной Асмус. Дело в том, что в детстве Гарик пережил болезненный развод родителей, поэтому до последнего не хотел, чтобы его дочь Настю постигла такая же участь.

«Ты не представляешь, сколько времени именно это останавливало меня от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя. И все равно это происходит. Но у нас все было не так жестко, как в случае с моими родителями», - признался резидент Comedy Club в в YouTube-шоу «Без души» Данилы Поперечного.

Шоумен констатировал, что его наследница до сих пор не в курсе, что родители больше не вместе. «В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», - добавил Харламов.