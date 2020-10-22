«Народное утро» — по-прежнему самое популярное утреннее радиошоу на русском языке среди коммерческих радиостанций Эстонии!

Ежедневно «Народному Радио» отдают свое предпочтение 31 000 слушателей. По этому показателю «Народное Радио» впервые обошло своих ближайших конкурентов и заняло первую строчку рейтинга.

Ежедневный усредненный показатель накопленной аудитории коммерческих радиостанциий на русском языке выглядят следующим образом:

«Народное Радио» 31 000

«Русское Радио» 28 000

«Sky Radio» 24 000

«Юмор FM» 17 000

DFM 13 000

«Радио Волна» 8 000

Слушайте «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM.

Драйв-шоу «Народное утро» с вами каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире, прямые трансляции в фейсбуке и многое другое! Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично! Анна Мажаева поможет вам быть в курсе всех самых оперативных новостей Эстонии и мира.