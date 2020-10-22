«Народное утро» — по-прежнему самое популярное утреннее радиошоу на русском языке среди коммерческих радиостанций Эстонии!

Согласно последнему исследованию Kantar Emor, эфир «Народного Радио» по будням с 6 до 10:00 слушают 40 000 человек в неделю. В среднем, утреннее шоу «Народное Утро» с Борисом Горским, Алексеем Исаченко и Анной Мажаевой каждые 15 минут слушают 7 000 человек. Это почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента — «Русского Радио». Эти два показателя делают «Народное утро», самым популярным утренним шоу в коммерческом сегменте русскоязычных радиостанций.
Ежедневно «Народному Радио» отдают свое предпочтение 31 000 слушателей. По этому показателю «Народное Радио» впервые обошло своих ближайших конкурентов и заняло первую строчку рейтинга.
Ежедневный усредненный показатель накопленной аудитории коммерческих радиостанциий на русском языке выглядят следующим образом:
«Народное Радио» 31 000
«Русское Радио» 28 000
«Sky Radio» 24 000
«Юмор FM» 17 000
DFM 13 000
«Радио Волна» 8 000
Слушайте «Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM.
Драйв-шоу «Народное утро» с вами каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире, прямые трансляции в фейсбуке и многое другое! Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично! Анна Мажаева поможет вам быть в курсе всех самых оперативных новостей Эстонии и мира.
И не забывайте – «Народное» можно не только слышать, но и видеть – его прямые трансляции на facebook.com/radionarodnoe смотрят тысячи подписчиков. Присоединяйтесь!