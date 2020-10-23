Выяснилось, чем может быть опасно безобидное картофельное пюре

Стало известно, чем может навредить совершенно повседневное блюдо — картофельное пюре.
Группа зарубежных ученых провела исследование и выяснила, что употребление в пищу пюре из картошки может принести организму вред.
Как стало известно, картофельное пюре повреждает сосуды и может спровоцировать инсульт в случае, если при его приготовлении используются молочные продукты — сливки или молоко. По мнению специалистов, этот ингредиент может образовать в сосудах холестериновые бляшки, об этом сообщает «Рамблер».