Пт, 23.10.2020
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Выяснилось, чем может быть опасно безобидное картофельное пюре

Картофельное пюре. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Стало известно, чем может навредить совершенно повседневное блюдо — картофельное пюре.

Группа зарубежных ученых провела исследование и выяснила, что употребление в пищу пюре из картошки может принести организму вред. 
 
Как стало известно, картофельное пюре повреждает сосуды и может спровоцировать инсульт в случае, если при его приготовлении используются молочные продукты — сливки или молоко. По мнению специалистов, этот ингредиент может образовать в сосудах холестериновые бляшки, об этом сообщает «Рамблер». 
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