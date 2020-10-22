Песни экс-участника группы ДДТ признали экстремистскими

Железнодорожный районный суд Пензы 6 августа внес композиции в список экстремистских материалов. Суд согласился с экспертным заключением о том, что в текстах песен имеются призывы к насилию против власти и "прямое побуждение к уничтожению системы". Также Роскомнадзору было поручено заблокировать доступ к ним.

Песни были написаны в 2009 и 2012 году экс-гитаристом группы ДДТ Вадимом Курылевым. С 1986 по 2002 год он сотрудничал с группой ДДТ. Музыкант был басистом, а затем гитаристом и аранжировщиком рок-коллектива, пишет RUS TVNET.