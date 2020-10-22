Стюардесса объяснила, что делать при заложенных ушах

Российская стюардесса раскрыла способы борьбы с заложенными ушами на борту самолета. Своими рекомендациями Рушана поделилась на своей странице в TikTok. сообщает Рамблер.
В первую очередь бортпроводница советует туристам брать с собой в путешествие конфеты или жевательные резинки. Она также рассказала о том, что одной из причин закладывания ушей может быть насморк — в этом случае могут помочь сосудосуживающие капли.
Девушка поделилась еще одним секретным способом: «Ну, и третье — попросите бортпроводника сделать вам «чебурашку». «Чебурашка» — это два пустых стаканчика, на дне которых находятся горячие салфетки. Вы должны сделать вакуум для ушей, и вам сразу станет легче».
Одна проблема, как объяснить стюарду, не говорящему по-русски, что такое «чебурашка»?