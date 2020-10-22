Настоящие нытики: два знака Зодиака, которые будут плакаться даже тогда, когда у них все хорошо

Есть люди, которые стоически принимают любой удар судьбы. Они не привыкли жаловаться и редко поделятся с кем-то своими проблемами. Но есть и другая категория людей — те, кто считает, что плохая погода это веский повод для жалоб. Своим бесконечным нытьем они способны довести до белого каления.

Рак

Это лидер всех нытиков, который считает, что его проблемы и настроения должны беспокоить всех окружающих. А настроение Рака — это отдельная тема. Из равновесия его способна вывести любая, даже самая незначительная мелочь. Дождь за окном? Настроение испорчено. Порванные колготки? Впору рыдать навзрыд. Сломанный ноготь? Настоящий апокалипсис.

Эмоции управляют Раками, с завидной регулярностью одерживая верх над разумом. И свои чувства им обязательно нужно кому-то излить. Пока Рак этого не сделает, он не сможет прийти в себя. Поэтому любой из окружающих, даже едва знакомый человек, становится жилеткой для представителя знака.

Им нет смысла объяснять, что дождь, дыра на колготках и сломанный ноготь — это такие мелочи, что и говорить не стоит. Нытье для Рака — настоящее призвание! И если достойного повода поплакаться нет, то представитель знака обязательно найдет его.

Общаться с Раком очень тяжело. Ведь выслушивая его постоянные жалобы, у человека невольно портится настроение. И как только, Рак заметит это, на его душе полегчает — он переложил свой негатив на другого, а значит можно дальше заниматься своими делами.

Дева

Представители знака в чужом глазу соринку видят, в своем бревна не замечают. Девы считают весь мир несовершенным, и постоянно критикуют всех близких и знакомых. Ведь по их авторитетному мнению, все, абсолютно все, живут неправильно. Как правильно это делать знают только они, Девы.

Чужие недостатки не дают им покоя, а любое отклонение от планов приводит к настоящей истерике. Если что-то пошло не так, будьте готовы к тому, что Дева начнет стенать о своей несчастной жизни и несовершенном мире в целом. В качестве жилетки представители знака, как правило, используют коллег, друзей, хороших знакомых, родственников.

Нет смысла говорить Деве, что проблема яйца выеденного не стоит. Даже если у представителя знака все хорошо, он все равно не упустит случая пожаловаться на тяжелую жизнь и неправильно живущих людей.

А вот если служить жилеткой для Девы некому, то ее нытье может превратиться в настоящую агрессию, которая будет направлена на первого встречного.