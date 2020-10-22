Маше Кончаловской исполнился 21 год, из которых 8 она провела в коме. Ее состояние сегодня

Когда дед Юлии Высоцкой узнал, что дочь выходит замуж за Кончаловского, он до последнего надеялся, что речь идет о сыне известного режиссера. Но он ошибся, Юлия сказала «да!» Андрею Кончаловскому. На тот момент для него это был пятый по счету брак, и разница между супругами составляла 35 лет. Андрей был известным ловеласом, и даже на момент знакомства с Юлией он был женат. Никто не верил, что пара будет крепкой. Но они вместе уже 22 года и прошли через многое, поддерживая и оберегая друг друга, пишет Яндекс.Дзен.

Их счастливая и безмятежная жизнь разделилась на до после в один миг. 12 октября 2013 года машина, которую семья арендовала для поездок во Франции, вылетела на встречную полосу. За рулем был Андрей, и в один миг он потерял управление транспортным средством. Вся семья отделалась ушибами, кроме маленькой Маши - она была не пристегнута ремнем.

Помощь подоспела сразу и лучшие врачи Франции делали всё, чтобы привести девушку в себя, но их усилия так и не увенчались успехом.

Уже более 7 лет она находится в состоянии комы, и родители не дают никаких комментариев по поводу ее здоровья. Только от знакомых семьи удалось узнать, что пару лет назад девушку перевезли из Франции в Россию, где она и находится по сей день.

В прессе в одно время появились даже снимки, где женщина из медицинского персонала вывозит на прогулку в коляске девушку, якобы Машу Кончаловскую. Но семья не подтвердила подлинность снимков:

«Вы должны меня понять, мне действительно очень сложно говорить на эту тему. Что бы я ни сказала — этого будет недостаточно…», — сказала актриса.

Самому Андрею в этом году исполнилось 83 года, но он всё еще надеется, что произойдет чудо и дочь поправится.